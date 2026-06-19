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    Space trifft Verteidigung

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    Der nächste große Gewinner des Space-Booms?

    MDA Space übernimmt Blue Canyon Technologies für 620 Millionen US-Dollar. Der Deal öffnet neue Märkte und soll das Wachstum deutlich beschleunigen.

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    Space trifft Verteidigung - Der nächste große Gewinner des Space-Booms?
    Foto: wallstreetonline/KI - OpenAI

    Der kanadische Raumfahrtkonzern MDA Space baut seine Präsenz in den USA deutlich aus. Das Unternehmen hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme von Blue Canyon Technologies geschlossen. Für den Hersteller von Raumfahrzeugen und Satellitenkomponenten will MDA Space 620 Millionen US-Dollar in bar bezahlen.

    Blue Canyon Technologies gehört derzeit zum Raytheon-Geschäft des US-Konzerns RTX. Der Abschluss der Transaktion wird bis Ende 2026 erwartet, sofern die zuständigen Behörden zustimmen und die üblichen Vollzugsbedingungen erfüllt werden.

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    Wachstum durch ergänzende Technologien

    Mit der Übernahme sichert sich MDA Space einen etablierten Anbieter von Satelliten- und Raumfahrttechnik. Blue Canyon Technologies wurde 2008 gegründet und kann nach Unternehmensangaben auf mehr als 85 gestartete Raumfahrzeuge sowie über 3.500 Produkte im Orbit verweisen.

    Das Unternehmen beschäftigt mehr als 400 Mitarbeiter und betreibt zwei Produktionsstandorte im Raumfahrt- und Luftfahrtzentrum Denver im US-Bundesstaat Colorado. Die Produktpalette deckt zahlreiche Anwendungen der Raumfahrtwirtschaft ab.

    MDA Space sieht darin vor allem eine Chance, stärker vom wachsenden Bedarf der US-Regierung an verteidigungsbezogenen Raumfahrtmissionen zu profitieren.

    Konzernchef Mike Greenley erklärte: "Die Übernahme von Blue Canyon Technologies dürfte unsere Wachstumsstrategie beschleunigen, indem sie unsere Marktchancen in den USA durch sich hervorragend ergänzende Kompetenzen, eine lokale Produktionspräsenz sowie qualifizierte und spezialisierte Fachkräfte erweitert."

    Milliardenpotenzial für die Auftrags-Pipeline

    Neben neuen Technologien und Kundenbeziehungen bringt die Übernahme auch zusätzliches Geschäftspotenzial. Nach Angaben von MDA Space wird die bestehende Opportunity-Pipeline durch den Zukauf um rund 3,5 Milliarden US-Dollar erweitert.

    Zudem handelt es sich bei Blue Canyon Technologies um ein profitables Unternehmen mit positivem Cashflow. Deshalb rechnet MDA Space damit, dass sich die Übernahme bereits 2027 positiv auf das bereinigte operative Ergebnis sowie auf den bereinigten Gewinn je Aktie auswirken wird.

    Greenley betonte zudem den finanziellen Nutzen der Transaktion: "Die Sicherung dieser strategischen Vorteile auf wertsteigernder Basis durch ein profitables und cashflowstarkes Geschäft macht dies zu einer idealen Ergänzung für die Expansion von MDA Space und die weitere Schaffung von Shareholder Value."

    Finanzierung bereits gesichert

    Finanziert wird die Übernahme über besicherte Fremdmittel. Nach Angaben von MDA Space liegt die erwartete Verschuldung des kombinierten Unternehmens auch nach dem Zukauf innerhalb des bisherigen Zielkorridors. Das Management will die Kapitalstruktur nach Abschluss der Transaktion abhängig von Marktbedingungen weiter optimieren.

    Mit dem Kauf stärkt MDA Space seine Position in einem Markt, der zunehmend von staatlichen Raumfahrt- und Verteidigungsprogrammen geprägt wird. Gleichzeitig gewinnt der Konzern zusätzliche Produktionskapazitäten, spezialisiertes Personal und einen besseren Zugang zum wichtigen US-Regierungsmarkt.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
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