Eightco Holdings: 472 Mio. USD Portfolio mit OpenAI, ETH & WLD
Eightco bündelt ein 472-Millionen-Dollar-Portfolio an der Schnittstelle von KI, digitaler Identität und Creator Economy – mit starken Wetten auf OpenAI, Worldcoin und MrBeast.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Gesamtportfolio von Eightco (Stand 17./18. Juni 2026): rund 472 Mio. USD, bestehend u. a. aus 90 Mio. USD (indirekt) in OpenAI, 18 Mio. USD in Beast Industries, 1 Mio. USD in Mythical Games, 16.278 ETH, 283.452.700 WLD und ca. 149 Mio. USD in Barmitteln/Stablecoins.
- OpenAI‑Position: ~90 Mio. USD über SPVs (etwa 19 % der Treasury); OpenAI hat vertrauliches S‑1 eingereicht (möglicher IPO/Direktlisting).
- Worldcoin (WLD): 283.452.700 WLD (ca. 8,3 % des Umlaufs), größte öffentlich bekannte institutionelle Position; WLD macht etwa 39 % des Eightco‑Treasury aus; Worldcoin treibt das Proof‑of‑Human‑Netzwerk voran.
- Liquidität und Kryptoassets: Holdings umfassen 16.278 ETH plus rund 149 Mio. USD an Bargeld/Stablecoins, was eine beträchtliche Liquiditätsbasis darstellt.
- Creator‑Economy‑Engagement: 18 Mio. USD Eigenkapital in Beast Industries (≈4 %), Zugang zu MrBeasts Reichweite (plattformübergreifend >500 Mio. Follower) als strategischer Hebel in der Creator Economy.
- Strategische Ausrichtung und Management: Eightco positioniert sich auf drei Megatrends — Künstliche Intelligenz, digitale Identität und Creator Economy — (Ticker NASDAQ: ORBS); CEO Kevin O'Donnell, Aufsichtsrat u. a. mit Tom Lee und Brett Winton.
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