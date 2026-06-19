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    Altersarmut

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    USA: Droht 2032 ein Renten-Chaos? Sozialversicherung schlägt Alarm

    Die Rücklagen der US-amerikanischen Sozialversicherung könnten wegen des demografischen Wandels bereits in weniger als einem Jahrzehnt aufgebraucht sein.

    Altersarmut - USA: Droht 2032 ein Renten-Chaos? Sozialversicherung schlägt Alarm
    Foto: Midjourney/wallstreet-online

    Das berichtet die US-amerikanische Sozialversicherung in ihrem Jahresbericht 2026 des Old-Age & Survivors Insurance (OASI) Trust Fund.

    Nach Einschätzung der Treuhänder der Sozialversicherung – darunter vier Kabinettsmitglieder und zwei unabhängige öffentliche Treuhänder – werden die Sozialleistungen in den kommenden Jahren erheblich gekürzt werden müssen, um den Verpflichtungen weiterhin nachkommen zu können.

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    "Der OASI-Treuhandfonds wird voraussichtlich im vierten Quartal 2032 erschöpft sein – ein Quartal früher als noch im Bericht des vergangenen Jahres prognostiziert. Nach dem Aufbrauchen der Reserven im Jahr 2032 reichen die erwarteten Einnahmen aus, um lediglich 78 Prozent der zugesagten Leistungen auszuzahlen. Dieser Anteil sinkt bis zum Jahr 2100 schrittweise auf 62 Prozent."

    Wenn dieses Szenario einträte hieße das konkret: Ein US-Rentner mit einer zugesagten Monatsrente von 2.000 US-Dollar, würde nur noch rund 1.560 US-Dollar erhalten.

    In einem Schreiben an die Gesetzgeber betonen die Treuhänder deshalb, dass rasch Maßnahmen ergriffen werden müssten, um die finanzielle Schieflage zu beheben.

    "Der Kongress muss unverzüglich handeln, um die versicherungsmathematische Stabilität des OASI-Treuhandfonds zu stärken. Die Gesetzgeber können die Einnahmen des Fonds erhöhen, die Ausgaben durch Anpassungen der Leistungsansprüche oder der Anspruchsvoraussetzungen senken oder eine Kombination dieser Maßnahmen wählen, um die finanzielle Lage des Fonds zu verbessern."

    Finanziert wird der Fonds hauptsächlich durch die amerikanische Lohnsteuer. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen jeweils 6,2 Prozent des Lohns in die Sozialversicherung ein.

    Die Warnung vor der drohenden Erschöpfung der Sozialversicherungsreserven innerhalb der nächsten sechs Jahre kommt beinahe zeitgleich mit der Nachricht,  dass die US-Staatsverschuldung auf nahezu 40 Billionen US-Dollar angewachsen ist – den höchsten Stand in der Geschichte der Vereinigten Staaten.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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