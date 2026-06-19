1&1 Aktie fällt um -2,86 % - 19.06.2026

Mit einer Performance von -2,86 % musste die 1&1 Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der 1&1 Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,67 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 21,250€, mit einem Minus von -2,86 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

1&1 ist ein deutscher Telekommunikationsanbieter mit Fokus auf Mobilfunk, Breitband-Internet und Hosting/Cloud-Services. Kernprodukte sind Mobilfunkverträge, DSL/Glasfaser-Anschlüsse und Webhosting. Marktstellung: wichtiger, aber kleinerer Player hinter Telekom, Vodafone und o2/Telefónica. Konkurrenz: Telekom, Vodafone, o2, Freenet. USP-Potenzial: eigenes 5G-Netz, günstige Kombitarife, starke Online-Vertriebsmarke.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die 1&1 Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -0,68 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die 1&1 Aktie damit um -14,42 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,21 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die 1&1 um -12,39 % verloren.

Während 1&1 deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,04 %. Damit gehört 1&1 heute zu den auffälligeren Werten.

1&1 Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -14,42 % 1 Monat -7,21 % 3 Monate -0,68 % 1 Jahr +17,31 %

Informationen zur 1&1 Aktie

Stand: 19.06.2026, 15:00 Uhr

Es gibt 177 Mio. 1&1 Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,77 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Telekom, United Internet und Co.

Deutsche Telekom, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,86 %. United Internet notiert im Minus, mit -2,48 %. freenet notiert im Minus, mit -0,56 %. Telefonica Deutschland verliert -0,48 % Vodafone Group notiert im Minus, mit -2,85 %.

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Ob die 1&1 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur 1&1 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.