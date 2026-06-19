🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Innenminister planen bessere zivile Verteidigung bis 2029

    Für Sie zusammengefasst
    • Schutz der Zivilbevölkerung bis 2029 dringend stärken
    • Resiliente IT und abgesicherte Kommunikation ausbauen
    • Anpassung der Gesetze für hybride Bedrohungen prüfen
    Innenminister planen bessere zivile Verteidigung bis 2029
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Als Reaktion auf Bedrohungen besonders durch Russland wollen die Innenminister von Bund und Ländern bis spätestens 2029 Maßnahmen für einen besseren Schutz der Zivilbevölkerung umsetzen. Dabei geht es um Organisatorisches, Technik und teils auch rechtliche Änderungen, wie es in einem Beschluss zum Abschluss der Innenministerkonferenz (IMK) in Hamburg heißt.

    Abgesicherte Kommunikation sicherstellen

    Damit Staat und Regierung auch im Krisen- und Katastrophenmodus handlungsfähig bleiben, sollen demnach eine widerstandsfähige IT-Architektur und bessere Möglichkeiten für eine abgesicherte Kommunikation geschaffen werden. Die "Selbstschutzkompetenz" der Bevölkerung soll durch Übungen, Zivilschutzkurse und die Vermittlung notwendiger Kenntnisse an den Schulen verbessert werden. Von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) erwarten die Innenministerinnen und -minister der Länder, dass er bald ein Schutzraumkonzept vorlegt. Dieses solle dann auch mit einer "gemeinsamen Umsetzungskonzeption" unterlegt werden.

    Länder wollen mehr aktuelle Informationen vom Bund

    Der Konferenzvorsitzende, Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD), sagte: "Deutschland ist ein Hauptziel russischer Destabilisierung." Aus Teilnehmerkreisen hieß es, unerlässlich sei ein besseres Lagebild, das sich auch aus Erkenntnissen der Bundeswehr und der Sicherheitsbehörden des Bundes speise.

    Geprüft werden soll laut Beschluss, ob die Sicherstellungs- und Versorgungsgesetze mit Blick auf hybride Bedrohungen - vor allem aus Russland - angepasst werden müssen. Diese greifen aktuell erst im Verteidigungs- oder Spannungsfall, der vom Bundestag festgestellt werden muss. Angesichts zunehmender hybrider Bedrohungen solle geschaut werden, ob ihr Anwendungsbereich zumindest in Teilen schon auf die Zeit vor einem äußeren Notstand ausgeweitet werden solle.

    Unter hybrider Kriegsführung versteht man eine Kombination aus militärischen, wirtschaftlichen, geheimdienstlichen und propagandistischen Mitteln. Dazu zählen auch Cyberattacken und die Beeinflussung der öffentlichen Meinung - etwa vor Wahlen. Meist wird versucht, die Urheberschaft solcher Aktionen zu verschleiern.

    Behrens will schneller ins Machen kommen

    Niedersachsens Innenministerin, Daniela Behrens (SPD) wünscht sich insgesamt mehr Tempo bei der Abwehr von Spionage, Sabotage, Cyberattacken und Drohnenüberflügen. Sie sagt: "Das, was wir heute in Deutschland an hybriden Aktivitäten erleben, ist genau das, was in der Ukraine vor circa zehn Jahren festzustellen war." Deshalb falle es ihr manchmal schwer zu akzeptieren, dass man sich bei der IMK teils mühsam auf gemeinsame Anträge verständige, "aber in der operativen Umsetzung noch die Dynamik fehlt". Sie sagt: "Beschlüsse der Innenministerkonferenz allein werden den russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht aufhalten - wir müssen noch stärker ins Handeln kommen." Auf der militärischen Seite sei Deutschland auf einem sehr guten Weg, was die zivile Seite angehe, "wünschen wir uns vom Bundesinnenministerium noch mehr Engagement und Steuerung"./abc/DP/jha







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Innenminister planen bessere zivile Verteidigung bis 2029 Als Reaktion auf Bedrohungen besonders durch Russland wollen die Innenminister von Bund und Ländern bis spätestens 2029 Maßnahmen für einen besseren Schutz der Zivilbevölkerung umsetzen. Dabei geht es um Organisatorisches, Technik und teils auch …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     