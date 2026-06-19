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    Beschlüsse der FREQUENTIS Hauptversammlung 2026

    Beschlüsse der FREQUENTIS Hauptversammlung 2026
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Wien (IRW-Press/19.06.2026) - Die Dividende für das Geschäftsjahr 2025 wurde von der Hauptversammlung mit EUR 0,30 (30 Cent) je gewinnberechtigter Stückaktie beschlossen, die Auszahlung erfolgt ab dem 29. Juni 2026.

    Frau Sylvia Bardach wurde unter Punkt 8 der Tagesordnung als Aufsichtsrätin bis zum Ende der Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2030 beschließt, wiedergewählt.

    Unter Punkt 9 der Tagesordnung wurde die Vergütungspolitik des Vorstands beschlossen.

    Außerdem wurde unter Punkt 11 der Tagesordnung die Ermächtigung des Vorstands zum Erwerb eigener Aktien beschlossen (siehe dazu auch die separaten Veröffentlichungen unter www.frequentis.com > Investor Relations > Hauptversammlung > Hauptversammlung 2026).

    Die übrigen Beschlussvorschläge wurden ebenfalls mehrheitlich von der Hauptversammlung angenommen.

    Über FREQUENTIS

    Frequentis steht "For a safer world". Unsere Lösungen kommen in Kontrollzentralen und Leitstellen unserer Kunden zum Einsatz und helfen ihnen, die Welt sicherer zu machen.

    Frequentis ist Weltmarktführer bei High-Tech-Systemen für die Flugsicherung: zivile und militärische Flugsicherungen (Segment Air Traffic Management) sowie Polizei, Rettung, Feuerwehr, Bahn und Schifffahrt (Segment Public Safety & Transport) setzen auf unser umfangreiches Portfolio.

    Das börsennotierte Familienunternehmen mit Sitz in Wien ist Treiber innovativer, nachhaltiger Lösungen für Sicherheit im täglichen Leben und im sicherheitskritischen Bereich. Angebote zur Luftverkehrsoptimierung für Flugsicherungszentralen unterstützen bei der Reduktion von Emissionen.

    Der Weltkonzern mit über 2.600 Mitarbeiter:innen (Vollzeitäquivalente, FTE) verfügt über ein globales Netzwerk von Gesellschaften in über 50 Ländern. Die Produkte, Services und Lösungen sind in rund 150 Ländern im Einsatz. Frequentis notiert an der Wiener und Frankfurter Börse, ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von EUR 580,1 Mio. und ein EBIT von EUR 46,8 Mio. erwirtschaftet.

    Detailinformationen über Frequentis finden Sie auf der Homepage http://www.frequentis.com.

    Barbara Fürchtegott, Head of Communications/Company Spokesperson
    barbara.fuerchtegott@frequentis.com, +43 1 81150-4631

    Stefan Marin, Head of Investor Relations
    stefan.marin@frequentis.com , +43 1 81150-1074

    (Ende)

    Aussender: Frequentis AG
    Adresse: Innovationsstraße 1, 1100 Wien
    Land: Österreich
    Ansprechpartner: Stefan Marin
    Tel.: +431811501074
    E-Mail: stefan.marin@frequentis.com
    Website: www.frequentis.com

    ISIN(s): ATFREQUENT09 (Aktie)
    Börsen: Amtlicher Handel in Wien
    Weitere Handelsplätze: Regulierter Markt in Frankfurt



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    Die Frequentis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 74,60EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 11:26 Uhr) gehandelt.




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