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    Besonders beachtet!

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    BMW Aktie heute im Plus - 19.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die BMW Aktie bisher um +1,47 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BMW Aktie.

    Besonders beachtet! - BMW Aktie heute im Plus - 19.06.2026
    Foto: Sina Schuldt - dpa

    BMW ist ein Premium-Automobil- und Motorradhersteller mit Fokus auf individuelle Mobilität und Finanzdienstleistungen. Hauptprodukte: Pkw (BMW, MINI, Rolls-Royce), Motorräder, Leasing/Finanzierung. Starke Position im globalen Premiumsegment. Wichtige Konkurrenten: Mercedes-Benz, Audi, Tesla, Lexus. Stärken: starke Marken, sportliches Image, breite Premium-Palette, technologische Kompetenz (E-Mobilität, Digitalisierung).

    BMW Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.06.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von BMW. Sie steigt um +1,47 % auf 60,72. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die BMW Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,51 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 60,72, mit einem Plus von +1,47 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

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    Der Kurs der BMW Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -24,04 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die BMW Aktie damit um -12,14 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -19,62 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -36,10 % verloren.

    BMW Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -12,14 %
    1 Monat -19,62 %
    3 Monate -24,04 %
    1 Jahr -17,35 %
    Stand: 19.06.2026, 15:19 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur BMW Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von BMW: Sorgen über Margen- und Absatzdruck durch preiswerte chinesische EVs, Gewinnwarnung mit reduzierter Autogeschäfts-EBIT-Marge (1–3% statt 4–6%), Marktwert unter Nettoliquidität, Analystenkürzungen/Kursziele, mögliche Rückkäufe, iX1-Lieferengpässe, charttechnischer Bruch (Risiko mittlere 50er), Diskussionen über Nachkäufe/Tranchierung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BMW eingestellt.

    Zur BMW Diskussion

    Informationen zur BMW Aktie

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    So schlagen sich die Wettbewerber von BMW

    Mercedes-Benz Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,34 %. Ford Motor notiert im Minus, mit -1,22 %. Toyota notiert im Plus, mit +0,41 %. Volkswagen (VW) Vz verliert -4,90 % Stellantis N.V. Faktor 4x Long Open End (VON) notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Stellantis notiert im Plus, mit +1,24 %. Toyota Motor Corporation ADRhedged notiert im Plus, mit +0,96 %.

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    Ob die BMW Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BMW Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BMW

    +1,47 %
    -12,14 %
    -19,62 %
    -24,04 %
    -17,35 %
    -46,18 %
    -34,00 %
    -16,25 %
    +276,11 %
    ISIN:DE0005190003WKN:519000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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