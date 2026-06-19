Mercedes-Benz Group Aktie steigt um +1,34 % - 19.06.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von Mercedes-Benz Group. Sie steigt um +1,34 % auf 45,22€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Mercedes-Benz Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,47 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 45,22€, mit einem Plus von +1,34 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Die Mercedes-Benz Group ist ein Premium-Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Vans und Mobilitäts-/Finanzdienstleistungen. Kern sind Luxus- und E-Modelle der Marke Mercedes-Benz. Stark in Europa, China und USA, hohe Preissetzungsmacht. Wichtige Konkurrenten: BMW, Audi, Tesla, Lexus. Mögliche USPs: starke Marke, Sicherheits- und Technikimage, breites Luxus-Portfolio, globale Service- und Vertriebsstruktur.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,03 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Mercedes-Benz Group Aktie damit um -7,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,91 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Mercedes-Benz Group -25,84 % verloren.

Mercedes-Benz Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -7,57 % 1 Monat -10,91 % 3 Monate -16,03 % 1 Jahr -8,98 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Mercedes-Benz Group Aktie

Stand: 19.06.2026, 15:19 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Mercedes-Benz Group Aktie. Technisch wird eine H1-Überverkauftheit, ein MACD-Kaufsignal und eine mögliche Gegenbewegung bis zur 200-Tage-Linie diskutiert. Fundamental stehen Umsatz, Margendruck und China-Nachfrage im Fokus; bei Stabilisierung könnten Wert und Renditepotenzial sichtbar werden. Es gibt Debatten um den Verlust des Premium-Preises und Bewertungsdruck; zuletzt ca. 49,5 EUR, Szenarien von Kursen um 25 EUR bei weiterer Schwäche.

Informationen zur Mercedes-Benz Group Aktie

Es gibt 963 Mio. Mercedes-Benz Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 43,59 Mrd. € wert.

Der deutsche Aktienmarkt ist am Freitagnachmittag abgebröckelt und leicht ins Minus gerutscht. Dies dürfte im Zusammenhang mit dem sogenannten großen Verfalltag stehen. An diesem Freitag laufen an den Termin- und Derivatebörsen Futures und Optionen …

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Freitag von seiner freundlichen Seite gezeigt. Allerdings könnten wegen des sogenannten großen Verfalltags die Kurs-Schwankungen im Handelsverlauf noch zunehmen. An diesem Freitag laufen an den Termin- und …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Ford Motor, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,22 %. Volkswagen notiert im Minus, mit -5,09 %. General Motors notiert im Minus, mit -1,03 %.

Mercedes-Benz Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Mercedes-Benz Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Mercedes-Benz Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.