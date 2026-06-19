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    Besonders beachtet!

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    Palantir Aktie fällt auf 111,30€ - 19.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Palantir Aktie bisher Verluste von -0,73 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Palantir Aktie.

    Besonders beachtet! - Palantir Aktie fällt auf 111,30€ - 19.06.2026
    Foto: GIAN EHRENZELLER - picture alliance/KEYSTONE

    Palantir Technologies ist ein führendes Unternehmen im Bereich Datenanalyse, das mit seinen Plattformen Foundry und Gotham besonders im öffentlichen Sektor erfolgreich ist. Es konkurriert mit IBM, SAS und anderen, hebt sich jedoch durch seine spezialisierte Software für sicherheitskritische Anwendungen ab.

    Palantir aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 19.06.2026

    Am heutigen Handelstag musste die Palantir Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -0,73 % im Minus. Der Kursrückgang der Palantir Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,39 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -0,73 % im Minus. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Palantir, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -14,91 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche ist die Palantir Aktie damit um -1,59 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,39 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -27,66 % verloren.

    Palantir Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,59 %
    1 Monat -2,39 %
    3 Monate -14,91 %
    1 Jahr -7,54 %
    Stand: 19.06.2026, 15:19 Uhr

    Informationen zur Palantir Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Palantir Aktien. Damit ist das Unternehmen 255,51 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Microsoft, Snowflake Registered (A) und Co.

    Microsoft, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,27 %. Snowflake Registered (A) notiert im Plus, mit +0,49 %.

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    Ob die Palantir Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Palantir Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Palantir

    -0,37 %
    -1,59 %
    -2,39 %
    -14,91 %
    -7,54 %
    +657,58 %
    +430,66 %
    +1.283,45 %
    ISIN:US69608A1088WKN:A2QA4J
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