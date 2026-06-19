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    Selenskyj

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    Ukraine hat faktisch 'zweitstärkste Armee der Nato'

    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj sieht ukrainische Armee als zweitstärkste
    • Ukraine braucht Nato de jure trotz Nichtmitgliedschaft
    • Putin will die Sowjetunion wiederherstellen im Kreml
    Selenskyj - Ukraine hat faktisch 'zweitstärkste Armee der Nato'
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die ukrainischen Streitkräfte faktisch als die heute "zweitstärkste Armee der Nato" bezeichnet. "Und daher braucht uns die Nato auch de-jure", sagte er Journalisten, wie das Internetportal Hromadske berichtete. Das sei bereits eine Tatsache, die von allen Staatsführern anerkannt werde. Das ukrainische Militär stehe bei der Verteidigung gegen die von Moskau betriebene Invasion der als zweitstärksten Armee der Welt geltenden russischen in nichts nach, fügte er an.

    Die Ukraine ist kein Mitglied des westlichen Militärbündnisses, dessen stärkste Armee die der USA ist. Eines der erklärten Kriegsziele von Moskau besteht darin, den in der ukrainischen Verfassung angestrebte Nato-Beitritt Kiews zu verhindern. Seit den Vermittlungsversuchen der USA liegt diese Bestrebung der Ukraine auf Eis.

    Selenskyj behauptete, der russische Präsident Wladimir Putin werde bis zu seinem Tod im Kreml sitzen mit dem Ziel, die 1991 untergegangene Sowjetunion wiederherzustellen. "Ohne die Ukraine ist das unmöglich und daher ist es für uns so schwer, liebe Ukrainer", sagte er./ast/DP/men






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