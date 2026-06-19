Eine neue Ära der Zusammenarbeit zwischen KI und Film

SHANGHAI, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Das 28. Internationale Filmfestival von Shanghai (SIFF) hat „AI BACKLOT" vorgestellt, eine wegweisende Initiative, die sich mit der Integration künstlicher Intelligenz in die Filmproduktion befasst. Das gemeinsam vom SIFF und Hailuo AI (MiniMax) ins Leben gerufene Programm betrachtet KI nicht nur als akademisches Thema, sondern als aktiven Akteur im professionellen Filmemachen, der Seite an Seite mit Regisseuren, Drehbuchautoren und visuellen Gestaltern daran arbeitet, Herausforderungen in Bezug auf Charakterentwicklung, emotionales Storytelling, Budgetplanung und Produktionsabläufe zu bewältigen.

Das Programm, das im Rahmen einer 43-tägigen weltweiten Ausschreibung gestartet wurde, zog fast 500 Bewerber aus sieben Ländern und Regionen an. Nach einer strengen Prüfung und einer Offline-Teamzusammenstellung wurden vier länderübergreifende Kreativteams für die Produktion von „Lightcone, N.I." (Neng Gong Zhi Ren), „Tri-Head" und „Bicycle Kids" bestätigt. Im Rahmen eines 1+1-Modells, bei dem professionelle Filmemacher mit AIGC-Entwicklern zusammengebracht wurden, stellten alle Teams innerhalb eines Monats originelle, KI-gestützte Kurzfilme fertig und dokumentierten dabei den gesamten Produktionsverlauf sowie kreative Durchbrüche.

Die Premiere von „AI BACKLOT" sowie die Veranstaltung „Creation Insights" fanden am 14. Juni im Ballsaal des Crowne Plaza Shanghai JINJUE statt. Die vier Kurzfilme wurden zusammen mit dem weltweit ersten „Industry Observation1 Report on AI-Film Hybrid Creation" vorgestellt, der von der Fakultät für Theater, Film und Fernsehen der Kommunikationsuniversität Chinas erstellt wurde. Die Veranstaltung sorgt für vollständige Transparenz im gesamten industriellen Prozess, indem sie Originalaufnahmen, Storyboards, KI-Eingabeaufforderungen und Überarbeitungsmaterialien präsentiert und der globalen Branche damit einen beispiellosen Einblick in die KI-gestützte kreative Entscheidungsfindung gewährt.

Zwei hochrangige Gäste hielten Grundsatzreden. Tong Ying, stellvertretender Direktor des Shanghai International Film & TV Festival Center, erklärte, dass AI BACKLOT darauf abzielt, ein praxisnahes, als Vorbild dienendes Branchenbeispiel zu schaffen, und betonte, dass digitale Technologie die menschliche Kreativität fördert, anstatt sie zu ersetzen. Huang Jianxin, der renommierte, erfahrene Regisseur und Initiator von AI BACKLOT, wies auf die rasante Weiterentwicklung der KI-Technologie im Filmbereich hin und betonte, dass menschliches Geschichtenerzählen, ästhetisches Urteilsvermögen und kreative Visionen nach wie vor das Herzstück der Filmkunst bilden.

Unter der Leitung einer Fachjury unter dem Vorsitz von Huang Jianxin sowie mit Gong Bo, Mu Deyuan, Yu Baimei und Zhang Chiyu fand vom 14. bis 15. Juni im Shanghai Film Art Center die zweitägige öffentliche Ausstellung „AI BACKLOT" statt. Die Besucher erkundeten offene Sets, nahmen an Workshops teil, testeten KI-Tools und nahmen an der Live-Produktions-Challenge „My Story" teil. Gestützt auf die Politik der Lingang New Area im Bereich der digitalen Kultur liefert das Projekt eine praktische chinesische Fallstudie zur weltweiten Erforschung des KI-gestützten Filmemachens.

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