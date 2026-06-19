🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsETFsvorwärtsiShares Russell 1000 Growth UCITS ETF ETFvorwärtsNachrichten zu iShares Russell 1000 Growth UCITS ETF

    Heimliche Milliarden-Rotation

    573 Aufrufe 573 0 Kommentare 0 Kommentare

    Value-Aktien entwickeln sich deutlich besser als Nvidia & Co.

    Während die Medien über KI und Chip-Aktien jubeln, schichten große Investoren massiv um: Substanzwerte hängen Wachstumsaktien 2026 bisher deutlich ab. Eine markante Trendwende zeichnet sich ab.

    Für Sie zusammengefasst
    Heimliche Milliarden-Rotation - Value-Aktien entwickeln sich deutlich besser als Nvidia & Co.
    Foto: wO-Gemini

    Im Scheinwerferlicht der Finanzmedien dominiert seit Monaten fast ausschließlich ein Thema: Künstliche Intelligenz, astronomische Kursgewinne bei Halbleiter-Giganten wie Micron (+260 % seit Jahresbeginn) und Intel (+240 %) und die unaufhaltsame Macht von Big Tech. Doch das sind nur wenige Ausreißer, die davon ablenken, dass sich abseits der Schlagzeilen an den globalen Aktienmärkten eine fundamentale Kehrtwende vollzieht. Denn bislang gehört das Jahr 2026 keineswegs den Wachstumsstars (Growth), sondern den oft totgesagten Substanzwerten (Value).

    Während der breite Markt vor allem durch die schiere Marktkapitalisierung einzelner Tech-Giganten getrieben wird, spricht die Entwicklung der Sektor-Indizes eine ganz andere Sprache. Der Russell 1000 Value Index, der Unternehmen mit moderaten Bewertungen und soliden Fundamentaldaten abbildet, verzeichnete im bisherigen Jahresverlauf einen kräftigen Sprung von 15,1 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    231,99€
    Basispreis
    2,10
    Ask
    × 8,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    182,96€
    Basispreis
    2,30
    Ask
    × 8,65
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im direkten Vergleich hinkt der von Technologiewerten dominierte Russell 1000 Growth Index mit einem Plus von knapp 3 Prozent deutlich hinterher. Damit steuert das Value-Segment laut J.P. Morgan Asset Management auf die stärkste relative Outperformance in der ersten Jahreshälfte seit 2022 zu.

    Hinter dieser Entwicklung steckt eine tiefgreifende Umschichtung des Kapitals durch institutionelle Investoren, die die weitere konjunkturelle Entwicklung optimistisch sehen. Die US-Wirtschaft zeigt sich trotz hoher Zinsen bemerkenswert robust. Starke Arbeitsmarktdaten nehmen Anlegern die Angst vor einer Rezession. In einem stabilen wirtschaftlichen Umfeld blühen zyklische Branchen auf.

    50 € Willkommensbonus mit RaketenpotenzialDepot eröffnen und SpaceX-Anteil sichern: wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ schenken Ihnen zum SpaceX-Börsenstart einen Aktienanteil im Wert von 50 Euro.

     

    Lange Zeit konnten fast nur die Tech-Konzerne nennenswertes Gewinnwachstum vorweisen. Das hat sich mittlerweile geändert. Die Ertragskraft breitet sich in der gesamten Wirtschaft aus. Sektoren wie Finanzdienstleistungen (Financials), Energie, Industrie und das Gesundheitswesen holen rasant auf.

    Außerdem haben die Bewertungen im Tech-Sektor historische Höchststände erreicht. Das Chance-Risiko-Verhältnis hat sich verschoben, weshalb Investoren bei den teuren Wachstumsaktien Gewinne mitnehmen und das Kapital in unterbewertete, dividendenstarke Sektoren umschichten.

    Während die Schlagzeilen weiterhin von KI-Durchbrüchen und Chip-Knappheit beherrscht werden, stimmen die großen Kapitalströme an der Wall Street mit den Füßen ab. Branchenexperten wie Chris Galipeau von Franklin Templeton betonen, dass dieser Trend noch reichlich Luft nach oben hat. "Das ist keine Eintagsfliege", da sich die Ertragskraft ausweitet, erklärte Galipeau jüngst in einem Interview mit MarketWatch.

    Für Anleger könnte es sich lohnen, den Blick von den schillernden Schlagzeilen abzuwenden und auf Sektoren zu richten, die lange Zeit übersehen wurden: Das Fundament für Rendite im Jahr 2026 liegt unter Umständen nicht in den Sternen der Zukunft, sondern in den soliden Bilanzen der Gegenwart.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Heimliche Milliarden-Rotation Value-Aktien entwickeln sich deutlich besser als Nvidia & Co. Während die Medien über KI und Chip-Aktien jubeln, schichten große Investoren massiv um: Substanzwerte hängen Wachstumsaktien 2026 bisher deutlich ab. Eine markante Trendwende zeichnet sich ab.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     