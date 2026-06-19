Value-Aktien entwickeln sich deutlich besser als Nvidia & Co.

Während der breite Markt vor allem durch die schiere Marktkapitalisierung einzelner Tech-Giganten getrieben wird, spricht die Entwicklung der Sektor-Indizes eine ganz andere Sprache. Der Russell 1000 Value Index , der Unternehmen mit moderaten Bewertungen und soliden Fundamentaldaten abbildet, verzeichnete im bisherigen Jahresverlauf einen kräftigen Sprung von 15,1 Prozent.

Im Scheinwerferlicht der Finanzmedien dominiert seit Monaten fast ausschließlich ein Thema: Künstliche Intelligenz, astronomische Kursgewinne bei Halbleiter-Giganten wie Micron (+260 % seit Jahresbeginn) und Intel (+240 %) und die unaufhaltsame Macht von Big Tech. Doch das sind nur wenige Ausreißer, die davon ablenken, dass sich abseits der Schlagzeilen an den globalen Aktienmärkten eine fundamentale Kehrtwende vollzieht. Denn bislang gehört das Jahr 2026 keineswegs den Wachstumsstars (Growth), sondern den oft totgesagten Substanzwerten (Value).

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im direkten Vergleich hinkt der von Technologiewerten dominierte Russell 1000 Growth Index mit einem Plus von knapp 3 Prozent deutlich hinterher. Damit steuert das Value-Segment laut J.P. Morgan Asset Management auf die stärkste relative Outperformance in der ersten Jahreshälfte seit 2022 zu.

Hinter dieser Entwicklung steckt eine tiefgreifende Umschichtung des Kapitals durch institutionelle Investoren, die die weitere konjunkturelle Entwicklung optimistisch sehen. Die US-Wirtschaft zeigt sich trotz hoher Zinsen bemerkenswert robust. Starke Arbeitsmarktdaten nehmen Anlegern die Angst vor einer Rezession. In einem stabilen wirtschaftlichen Umfeld blühen zyklische Branchen auf.

Lange Zeit konnten fast nur die Tech-Konzerne nennenswertes Gewinnwachstum vorweisen. Das hat sich mittlerweile geändert. Die Ertragskraft breitet sich in der gesamten Wirtschaft aus. Sektoren wie Finanzdienstleistungen (Financials), Energie, Industrie und das Gesundheitswesen holen rasant auf.

Außerdem haben die Bewertungen im Tech-Sektor historische Höchststände erreicht. Das Chance-Risiko-Verhältnis hat sich verschoben, weshalb Investoren bei den teuren Wachstumsaktien Gewinne mitnehmen und das Kapital in unterbewertete, dividendenstarke Sektoren umschichten.

Während die Schlagzeilen weiterhin von KI-Durchbrüchen und Chip-Knappheit beherrscht werden, stimmen die großen Kapitalströme an der Wall Street mit den Füßen ab. Branchenexperten wie Chris Galipeau von Franklin Templeton betonen, dass dieser Trend noch reichlich Luft nach oben hat. "Das ist keine Eintagsfliege", da sich die Ertragskraft ausweitet, erklärte Galipeau jüngst in einem Interview mit MarketWatch.

Für Anleger könnte es sich lohnen, den Blick von den schillernden Schlagzeilen abzuwenden und auf Sektoren zu richten, die lange Zeit übersehen wurden: Das Fundament für Rendite im Jahr 2026 liegt unter Umständen nicht in den Sternen der Zukunft, sondern in den soliden Bilanzen der Gegenwart.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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