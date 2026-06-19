US-Kreise
Israel und Hisbollah einigen sich auf Waffenruhe
Für Sie zusammengefasst
- Israel und Hisbollah einigen sich auf neue Waffenruhe
- Vermittlung durch USA und Katar erreicht Einigung
- Waffenruhe trat um 16.00 Uhr Ortszeit in Kraft
Foto: Jan Woitas - dpa
WASHINGTON (dpa-AFX) - Israel und die mit dem Iran verbündete Schiitenmiliz Hisbollah im Libanon haben sich laut US-Regierungskreisen auf eine neue Waffenruhe geeinigt. Die von den USA und Katar vermittelte Abmachung ist demnach bereits um 16.00 Uhr (Ortszeit) in Kraft getreten./cmy/DP/men
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Ich-nix-Schuld schrieb gestern 17:12
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An der Börse wird die zukünftige Maut der Straße von Hormus gefeiert.
Experialist schrieb 16.06.26, 19:05
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Um die Rohölvorräte geht es nicht. Die USA haben selbst genug Öl und Gas daheim. Und SOLLTE es knapp werden, dann reduziert man halt die Exporte nach Europa.
Es geht um die midterms im November, bis dahin will DT das in USA höchst ungeliebte Thema um jeden Preis vom Tisch haben. Wird aber nicht klappen, dafür sorgen schon Bibi, der Iran und die Hisbollah.
Richard_Wagner schrieb 15.06.26, 20:53
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Es muss schlimm stehen um die Rohölvorräte wenn Trump dem Iran die Dollars zukommen lässt.
Das ist "The Art of the Deal" ohne "Wenn und Aber" alles zu akzeptieren.
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