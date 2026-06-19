Israel und Hisbollah einigen sich auf Waffenruhe

Um die Rohölvorräte geht es nicht. Die USA haben selbst genug Öl und Gas daheim. Und SOLLTE es knapp werden, dann reduziert man halt die Exporte nach Europa.





Es geht um die midterms im November, bis dahin will DT das in USA höchst ungeliebte Thema um jeden Preis vom Tisch haben. Wird aber nicht klappen, dafür sorgen schon Bibi, der Iran und die Hisbollah.











