Swissnet AG: Earnings Call für Investoren am 30.06.2026
NuWays veranstaltet am 30.06.2026 um 15:00 Uhr einen Earnings Call mit Jonathan Sauppe, und Ivana Koch, von Swissnet AG. Die Teilnahme ist kostenlos.
Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit Swissnet AG.
Unternehmen: Swissnet AG
Datum: 30.06.2026 15:00 Uhr
Speaker: Jonathan Sauppe, und Ivana Koch,
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/earnings-call-2026-06-30-swissnet-ag-aqbwg
Unternehmen: Swissnet AG
Datum: 30.06.2026 15:00 Uhr
Speaker: Jonathan Sauppe, und Ivana Koch,
Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/earnings-call-2026-06-30-swissnet-ag-aqbwg
+++
Über Swissnet AG: Swissnet ist ein führender Anbieter von standortbezogenen Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus den Branchen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen sowie dem öffentlichen Sektor. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth-Beacons und WiFi-Hotspots, ermöglicht beaconsmind eine präzise Ortung und Identifikation von Kunden in Echtzeit. Die daraus gewonnenen Daten können Dank der Integration der Software-Suite in Echtzeit analysiert werden, um so Effizienzsteigerungen zu erreichen. Zu den Kunden des Unternehmens zählen internationale Unternehmen wie unter anderem Adidas, Unilever, BMW oder Pizza Hut.
Über Swissnet AG: Swissnet ist ein führender Anbieter von standortbezogenen Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus den Branchen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen sowie dem öffentlichen Sektor. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth-Beacons und WiFi-Hotspots, ermöglicht beaconsmind eine präzise Ortung und Identifikation von Kunden in Echtzeit. Die daraus gewonnenen Daten können Dank der Integration der Software-Suite in Echtzeit analysiert werden, um so Effizienzsteigerungen zu erreichen. Zu den Kunden des Unternehmens zählen internationale Unternehmen wie unter anderem Adidas, Unilever, BMW oder Pizza Hut.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte