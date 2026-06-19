Swissnet AG: Earnings Call für Investoren am 30.06.2026

Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit Swissnet AG . Unternehmen: Swissnet AG Datum: 30.06.2026 15:00 Uhr Speaker: Jonathan Sauppe, und Ivana Koch, Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/earnings-call-2026-06-30-swissnet-ag-aqbwg

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+++Über Swissnet AG: Swissnet ist ein führender Anbieter von standortbezogenen Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus den Branchen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen sowie dem öffentlichen Sektor. Durch die Ausstattung von Geschäften mit Bluetooth-Beacons und WiFi-Hotspots, ermöglicht beaconsmind eine präzise Ortung und Identifikation von Kunden in Echtzeit. Die daraus gewonnenen Daten können Dank der Integration der Software-Suite in Echtzeit analysiert werden, um so Effizienzsteigerungen zu erreichen. Zu den Kunden des Unternehmens zählen internationale Unternehmen wie unter anderem Adidas, Unilever, BMW oder Pizza Hut.