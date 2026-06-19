Spaniens neue Nummer 1: Warum Santander Inditex plötzlich abhängt

Laut Daten der LSEG erreichte die Marktkapitalisierung von Santander am Freitag 175,9 Milliarden Euro, während sie beim Zara-Eigentümer Inditex bei 174,4 Milliarden Euro lag. Seit Anfang 2025 sind die Aktien der Bank um etwa 172 % gestiegen, und Santander erzielte im vergangenen Jahr Rekordgewinne. Die Aktien des Kreditgebers sind in diesem Jahr bisher um etwa 18 % gestiegen, während sich die Inditex-Aktien seit dem 31. Dezember trotz einer Rallye im letzten Monat kaum bewegt haben.

Santander überholte den Modegiganten Inditex und ist damit zum ersten Mal seit acht Jahren Spaniens wertvollstes börsennotiertes Unternehmen geworden, was auf die jüngste Rallye der Bankaktien zurückzuführen ist. Dieser Schritt markiert einen Meilenstein für das spanische Kreditinstitut, das bereits die wertvollste Bank Kontinentaleuropas ist. Er unterstreicht zudem die Verlagerung des Fokus der Anleger weg von Konsumgüteraktien hin zu Banken.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die europäischen Banken haben sich in letzter Zeit erholt, da die Europäische Zentralbank die Zinssätze angehoben hat und die Europäische Kommission sich darauf vorbereitet, die Regeln für grenzüberschreitende Kapitalströme zu lockern und die Kapitalrahmen zu vereinfachen. Einzelhändler wie Inditex sind in diesem Jahr unter Druck geraten, da die Konsumausgaben nachgelassen haben.

Der Aufstieg hat mehrere Treiber: Santander profitierte von höheren Zinsmargen, Rekordgewinnen und der Rückkehr der Banken in die Gunst der Anleger. Reuters berichtete im Februar, dass Santander 2025 einen Rekordgewinn von 14,1 Milliarden Euro erzielte und sich für 2028 ein Gewinnziel von mehr als 20 Milliarden Euro gesetzt hat.

Inditex ist operativ dagegen keineswegs schwach. Der Konzern meldete für das erste Quartal 2026 einen Umsatzanstieg um 5,8 Prozent auf 8,7 Milliarden Euro, währungsbereinigt sogar um 8,8 Prozent. Der Nettogewinn stieg um 5,4 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro. Auch der Start in die Sommersaison war stark: Zwischen 1. Mai und 1. Juni legten die Verkäufe währungsbereinigt um 11,5 Prozent zu.

Die Börse bewertet aber derzeit offenbar die Bankenfantasie höher als die solide Mode-Story. Bei Santander geht es um Gewinne, Ausschüttungen, Kapitaldisziplin und mögliche regulatorische Entlastung für Europas Banken. Bei Inditex bleibt trotz starker Zahlen der Druck durch Konsumzurückhaltung, Währungen, höhere Kosten und die Frage, wie viel Wachstum im Fast-Fashion-Modell noch eingepreist ist. Reuters hatte den starken Sommerstart bei Inditex zwar positiv eingeordnet, aber zugleich auf den schwierigen Konsumhintergrund verwiesen.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 11,93EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 15:57 Uhr) gehandelt.

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