B+S Banksysteme: Viel Substanz für wenig Geld

Dabei spricht die Geschäftsentwicklung eigentlich eine klare Sprache. Nach drei Quartalen des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 lag der Umsatz 11 Prozent über dem Vorjahreswert. Noch deutlicher fiel der Fortschritt auf der Ergebnisseite aus: Das EBIT kletterte um 48 Prozent auf 1,33 Mio. Euro. Besonders positiv ist, dass die Dynamik im dritten Quartal gegenüber dem ohnehin schon soliden ersten Halbjahr nochmals zugenommen hat.

Operativ liefert B+S Banksysteme seit geraumer Zeit überzeugende Ergebnisse, an der Börse bleibt die Resonanz dennoch überschaubar. Zwar konnte die Aktie nach Veröffentlichung der Neunmonatszahlen kurzfristig zulegen und erstmals seit Ende Februar wieder über die Marke von 2 Euro steigen. Der Anstieg bis auf 2,20 Euro erwies sich jedoch nicht als nachhaltig, inzwischen notiert der Titel wieder im Bereich um 2 Euro.

Ein zusätzlicher Pluspunkt bleibt die Bilanzqualität. Die liquiden Mittel summierten sich Ende März auf 7,1 Mio. Euro und entsprachen damit nahezu einem Viertel der Bilanzsumme. Zwar ist dieser Wert saisonal begünstigt, weil Forderungen aus Wartungs- und Hostingverträgen typischerweise im ersten Kalenderquartal zufließen. Im Vergleich zum Vorjahr fällt der Liquiditätsanstieg dennoch beachtlich aus. Zusammen mit einer Eigenkapitalquote von 56,5 Prozent verfügt B+S damit weiterhin über ein sehr robustes finanzielles Fundament.

Warum also bleibt die Aktie in ihrer Seitwärtsbewegung gefangen? Ein wesentlicher Faktor dürfte die zurückhaltende Kommunikation des Managements sein. Zwar wurde der Ausblick inzwischen in Richtung wachsender Umsätze angepasst, insgesamt bleibt die Prognose aber vorsichtig formuliert. Der Grund dafür liegt in der hohen Vergleichsbasis: Das vierte Quartal des Vorjahres war außergewöhnlich stark und brachte Rekordwerte bei Umsatz und Ergebnis. Offenbar wollen Investoren erst sehen, dass die deutliche Ergebnisverbesserung nicht nur temporär ist, sondern sich auch gegen diese anspruchsvolle Messlatte behaupten kann.

Gurndsätzlich und losgelöst vom laufenden Quartal spricht allerdings weiterhin vieles für den Titel. Inbesondere bewegt sich die Bewertung auf niedrigem Niveau: Sowohl KGV als auch Kurs-Cashflow-Verhältnis liegen im einstelligen Bereich, das EV/EBIT beträgt lediglich rund 7. Für einen profitablen Softwareanbieter mit stabilen Cashflows, hohem Anteil wiederkehrender Erlöse und solider Bilanz wirkt das unverändert günstig.

(aktien-globlal.de, erstellt 19.06.26, 13:28 Uhr, veröffentlicht 19.06.26, 15:40 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die B+S Banksysteme Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 1,985EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 13:15 Uhr) gehandelt.