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    Micron vor Zahlen

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    "KI-Rallye läuft so lange, bis das Gegenteil bewiesen ist." Liefert Micron?

    Micron ist einer der größten KI-Gewinner des Jahres. Die Aktie hat sich vervielfacht, Analysten heben ihre Kursziele massiv an. Jetzt entscheidet der Quartalsbericht, ob der Chipboom weitergeht oder die Rallye stockt.

    Für Sie zusammengefasst
    Micron vor Zahlen - "KI-Rallye läuft so lange, bis das Gegenteil bewiesen ist." Liefert Micron?
    Foto: KI-generiert mit DALL-E

    Die KI-Rallye an der Wall Street lebt weiter und Micron Technology steht kommende Woche im Zentrum der Aufmerksamkeit. Die Aktie des Speicherchip-Herstellers ist in diesem Jahr bereits massiv gestiegen. In der Spitze fast um 300 Prozent. Damit gehört Micron zu den auffälligsten Gewinnern des KI-Booms.

    Der Grund: Künstliche Intelligenz braucht nicht nur Grafikprozessoren, sondern auch immer größere Mengen leistungsfähiger Speicherchips. Rechenzentren, KI-Server und Cloud-Infrastruktur treiben die Nachfrage nach DRAM- und High-Bandwidth-Memory-Produkten. Genau hier sitzt Micron an einer entscheidenden Stelle der Lieferkette.

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    High Noon am Mittwoch

    Am Mittwoch, 24. Juni, legt das Unternehmen seine Quartalszahlen vor. Für Anleger wird der Bericht damit zum Gradmesser für den gesamten Halbleitersektor. Die zentrale Frage lautet: Trägt die KI-getriebene Nachfrage weiter – oder ist die Rallye nach dem starken Kursanstieg bereits zu heiß gelaufen?

    Wall Street wartet auf den nächsten Beweis

    Die Ausgangslage ist angespannt. Trotz eines kräftigen Abverkaufs zur Wochenmitte bewegen sich die großen US-Aktienindizes weiter nahe ihrer Rekordstände. Gestützt werden sie von robusten Unternehmensgewinnen infolge des KI-Investitionsbooms sowie von Entspannungssignalen rund um den Iran-Krieg.

    Der S&P 500 liegt in dieser Woche bislang knapp 1 Prozent im Plus und steuert auf den zweiten Wochengewinn in Folge zu. Noch stärker läuft der Chipsektor: Der Philadelphia SE Semiconductor Index erreichte ein Rekordhoch und lag zuletzt auf Wochensicht 7 Prozent im Plus.

    Zusätzlichen Rückenwind lieferte die Nachricht, dass Apple mit Intel bei der Entwicklung und Fertigung von Chips in den USA zusammenarbeiten will. Für Intel könnte das ein wichtiger Schritt im laufenden Turnaround sein. Für den gesamten Sektor ein weiteres Signal, dass Halbleiter strategisch noch wichtiger werden.

    Die Messlatte liegt hoch, um den KI-Boom weiter hoch zu halten

    Bei Micron sind die Erwartungen entsprechend hoch. Analysten rechnen laut den vorliegenden Schätzungen mit einem Umsatz von rund 19,4 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 150 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde. Der Gewinn je Aktie wird bei rund 8,7 US-Dollar erwartet. Die Bruttomarge soll bei etwa 69 Prozent liegen, die operative Marge bei rund 62 Prozent. Diese Zahlen zeigen, wie stark der Speichermarkt aktuell vom KI-Superzyklus geprägt ist.

     

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    Analysten sehen weiteres Potenzial

    Auch bei den Analysten ist die Euphorie groß. Die Deutsche Bank empfiehlt Micron zum Kauf und hob ihr Kursziel von 1.000 auf 1.500 US-Dollar an. Gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag entspräche das einem Aufwärtspotenzial von 47 Prozent.

    Analystin Melissa Weathers begründet den Optimismus mit besseren Geschäftsaussichten, starken Speicherpreisen und der historischen Tendenz des Unternehmens, die Umsatzprognosen der Analysten zu übertreffen. "Wir gehen davon aus, dass unsere Schätzungen aufgrund der im Laufe des Quartals geäußerten Kommentare des Managements zur Verbesserung der Finanzaussichten, der anhaltenden Stärke der Speicherpreise und der historischen Tendenz des Unternehmens, die Umsatzprognosen der Analysten zu übertreffen, stark nach oben tendieren“, schrieb Weathers in einer Mitteilung an ihre Kunden.

    Auch TD Cowen hat das Kursziel für Micron vor den Zahlen deutlich angehoben – von 660 auf 1.500 US-Dollar. Die Analysten erwarten einen Gewinn je Aktie von 23 US-Dollar für das Maiquartal und 27 US-Dollar für das Augustquartal. Beide Schätzungen liegen über den genannten Zielvorgaben von 20 beziehungsweise 24 US-Dollar.

    Der Kern der optimistischen These: Der Speichermarkt ist knapp, die KI-Nachfrage bleibt hoch, und Micron könnte dadurch weiter von steigenden Preisen und starken Margen profitieren.

    Micron Technology

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    KI bleibt das "einzige Spiel in der Stadt"

    Für viele Anleger geht es bei Micron inzwischen um mehr als nur ein einzelnes Quartal. Die Zahlen sollen zeigen, ob der KI-Investitionszyklus noch immer stark genug ist, um die hohen Bewertungen am US-Aktienmarkt zu rechtfertigen.

    "Hier gab es zuletzt viel Momentum", sagte Andy Pratt, Director of Investment Strategy bei Burney Company gegenüber Reuters. "Dieser KI-Trend hält an, und ehrlich gesagt zeigt das Umsatz-Überraschungssignal, das wir beobachten, dass noch viel Potenzial da ist."

    Noch deutlicher formulierte es Steve Kolano, Chief Investment Officer bei Integrated Partners. Microns Ergebnis sei "auf dem Weg zu einer klassischen positiven Rückkopplungsschleife". Weiter sagte er zu Reuters: "Das scheint derzeit so ziemlich das einzige Spiel in der Stadt zu sein. ... Wenn man sich das Book-to-Bill-Verhältnis der Halbleiterunternehmen und die Auftragsbestände anschaut, dann geht die Nachfrage im Verhältnis zur Chipkapazität durch die Decke."

    Solange die Nachfrage schneller wächst als die verfügbare Kapazität, bleibt der Halbleitersektor im Vorteil. Und solange Big Tech seine KI-Budgets weiter ausweitet, bleibt die Fantasie für Micron und andere Chipwerte intakt.

    Big Tech hat die Geldschleusen offen

    Der wichtigste Treiber bleibt der massive Investitionsboom der großen Technologiekonzerne. Big Tech hat signalisiert, dass die KI-Ausgaben nicht nachlassen. Nach 400 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 sollen die Investitionen in diesem Jahr auf mehr als 700 Milliarden US-Dollar steigen.

    Das ist der Stoff, aus dem die aktuelle Börsenstory gemacht ist: mehr Rechenzentren, mehr KI-Server, mehr Chips, mehr Speicher. Micron steht damit an einer der heißesten Stellen der globalen Wertschöpfungskette.

    Genau deshalb sind die kommenden Zahlen so wichtig. Liefert Micron starke Umsätze, robuste Margen und einen optimistischen Ausblick, dürfte das die gesamte KI-Rallye erneut bestätigen. Enttäuscht das Unternehmen dagegen, könnte ausgerechnet einer der größten Gewinner des Jahres zum Belastungstest für den Markt werden.

    Micron muss die KI-Rallye bestätigen

    Micron hat enormen Rückenwind vor den Quartalszahlen. Die Aktie hat sich in diesem Jahr vervielfacht, Analysten heben ihre Kursziele massiv an, und die Erwartungen an Umsatz, Gewinn und Margen sind außergewöhnlich hoch.

    Das macht die Lage doppelt spannend: Starke Zahlen könnten die KI-Rallye weiter befeuern. Schwache Signale würden dagegen sofort die Frage aufwerfen, ob die Erwartungen inzwischen zu weit gelaufen sind. Allerdings gibt es wenige Zweifel daran, dass Micron die KI-Rallye an den Märkten beendet.

    Derzeit gilt jedoch als Konsens, dass der KI-Trade intakt bleibt, ohne klare Anzeichen einer Abschwächung. Andy Pratt bringt es auf den Punkt: "Man kann im Grunde weiter auf diese Unternehmen setzen – bis das Gegenteil bewiesen ist."

     

     

    Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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    Verfasst vonRedakteurMarkus Weingran
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