Diese Dividenden-Perle aus Australien kassiert Maut, wenn BHP fördert

Deterra Royalties ist eine andere Art von Rohstoffaktie. Das Unternehmen bohrt nicht, sprengt nicht, baggert nicht und betreibt keine eigenen Minen. Stattdessen hält Deterra sogenannte Royalties, also Beteiligungen an den Erlösen von Rohstoffprojekten. Die schönste Kurzformel lautet: Andere fördern, Deterra kassiert mit.

Nach DBS geht der Dividenden-Radar in dieser Woche zurück nach Australien. Zuletzt stand mit der größten Bank Singapurs ein Finanzwert im Mittelpunkt, der durch Quartalsdividenden, Kapitalrückgaben und fehlende Quellensteuer punktet. Diesmal geht es wieder um Rohstoffe, aber nicht um einen klassischen Minenbetreiber wie Fortescue .

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Für Dividendeninvestoren ist das spannend. Royalty-Unternehmen haben oft sehr hohe Margen, weil sie nicht die vollen operativen Risiken eines Minenbetreibers tragen. Deterra muss keine riesigen Bergbaugeräte finanzieren, keine Minenarbeiter beschäftigen und keine milliardenschweren Erweiterungen stemmen. Trotzdem fließt Geld, wenn das zugrunde liegende Projekt produziert und verkauft.

Deterra ist noch ein junges Börsenunternehmen. Die Gesellschaft entstand 2020 durch eine Abspaltung von Iluka Resources. Iluka brachte dabei vor allem die Royalty-Rechte ein, aus denen Deterra heute seine Einnahmen erzielt. Iluka blieb selbst mit 20 Prozent beteiligt und ist damit weiterhin der größte Einzelaktionär.

Auf der einen Seite gibt es mit Iluka also einen stabilen Ankeraktionär. Auf der anderen Seite liegt der rechnerische Streubesitz, wenn man Ilukas Anteil ausklammert, bei rund 80 Prozent. Seit dem Börsendebüt hat Deterra regelmäßig Dividenden gezahlt. Und vor allem waren diese Ausschüttungen bislang stets vollständig frankiert, also von der australischen Quellensteuer befreit.

Die Dividende: hoch und vollständig frankiert

Für das Geschäftsjahr 2025 zahlte Deterra insgesamt 22 australische Cent je Aktie. Das setzte sich aus 9 Cent Zwischendividende und 13 Cent Schlussdividende zusammen. Beide Zahlungen waren vollständig frankiert. Die Ausschüttung entsprach 75 Prozent des Nettogewinns und einer Dividendenrendite von 5,4 Prozent. Im 1. Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres 2026 legte Deterra nach. Die Zwischendividende stieg auf 12,4 australische Cent je Aktie. Auch diese Ausschüttung war vollständig frankiert und entsprach erneut 75 Prozent des Nettogewinns.

Damit ergibt sich auf Basis der vergangenen 12 Monate eine gleitende Dividende von 25,4 australischen Cent je Aktie. Bei einem Kurs von rund 4,43 australischen Dollar entspricht das einer Rendite von etwa 5,7 Prozent. Das ist für ein Unternehmen mit sehr schlanker Kostenstruktur und hoher Marge attraktiv. Die FactSet-Prognose für 2026 liegt mit 0,25 AUD nur leicht darunter.

Wichtig ist aber: Deterra hat die Ausschüttungspolitik geändert. In den ersten Jahren wurden praktisch 100 Prozent des Nettogewinns ausgeschüttet. Nach dem Ausbau des Portfolios und der Übernahme von Trident Royalties wurde die Zielquote auf 75 Prozent des Nettogewinns angepasst. Das ist immer noch großzügig, lässt dem Unternehmen aber mehr Spielraum für Wachstum, Schuldentilgung und neue Royalty-Investitionen.

Das Geschäftsmodell: BHP fördert, Deterra verdient mit

Der wichtigste Vermögenswert von Deterra ist die Royalty auf BHPs Mining Area C in der Pilbara-Region in Westaustralien. BHP betreibt dort eines der wichtigsten Eisenerzprojekte der Welt. Deterra erhält daraus eine laufende Royalty von 1,232 Prozent des Verkaufs-Umsatzes aus dem betreffenden Gebiet. Das klingt klein, ist aber enorm wertvoll. Denn Deterra bekommt einen Anteil am Umsatz, nicht erst am Gewinn. Steigen Eisenerzpreis oder Verkaufsmenge, steigen die Einnahmen. Gleichzeitig trägt Deterra nicht die direkten Kosten des Minenbetriebs. Genau das erklärt die außergewöhnlich hohen Margen.

Im 1. Halbjahr 2026 lag die bereinigte EBITDA-Marge bei 93 Prozent. Das zeigt, wie effizient das Modell funktioniert. Ein klassischer Minenbetreiber muss Diesel, Personal, Wartung, Ausrüstung und Investitionen stemmen. Deterra verwaltet im Kern Rechte. Inzwischen besitzt Deterra zwar ein breiteres Portfolio aus Royalty- und royaltyähnlichen Vermögenswerten in mehreren Ländern und Rohstoffen. Der Gewinnmotor bleibt aber klar Mining Area C.

Die Risiken: Weniger Minenrisiko, aber kein Schutz vor Eisenerz-Preisschwankungen

Der Umsatz von Deterra wird vor allem durch Eisenerzpreise, Absatzmengen und Wechselkurse bestimmt. Fällt der Eisenerzpreis deutlich, sinken bei unveränderten Mengen auch Deterras Royalty-Einnahmen. Steigende Produktionsmengen können das abfedern, aber nicht vollständig ausgleichen. Hinzu kommt die hohe Konzentration auf ein Kernasset. Mining Area C ist stark, langlebig und von BHP betrieben. Aber für Deterra ist dieses Projekt noch immer der mit Abstand wichtigste Ertragsbringer. Diversifikation ist ein Ziel, aber noch nicht vollständig erreicht.

Auch der Eisenerzmarkt selbst bleibt anspruchsvoll. Die OECD erwartet zwar, dass die globale Stahlnachfrage 2026 leicht wächst. Die Erholung bleibt aber schwach. China ist weiter der entscheidende Faktor, während neue Angebotsmengen und mögliche Projekte wie Simandou mittelfristig Druck auf die Preise ausüben können.

Was sagen die Analysten?

Die Analysten sehen Deterra überwiegend konstruktiv. Das liegt am attraktiven Geschäftsmodell, den hohen Margen und der starken Dividendenqualität. Die 12 von MarketScreener erfassten Experten, die die Aktie beobachten, raten im Schnitt zum Aufstocken. Ihr mittleres Kursziel liegt nur leicht über dem aktuellen Kurs. Analysten bewerten Deterra meist als hochwertigen, aber nicht risikofreien Rohstoffwert. Die Aktie ist eher eine defensive Art, am Eisenerzgeschäft zu partizipieren – nicht aber eine vollständig defensive Aktie.

Beispielrechnung: 12.000 Euro Bruttodividende pro Jahr

Für die Beispielrechnung verwenden wir die gleitende Zwölfmonatsdividende von 25,4 australischen Cent je Aktie. Beim aktuellen Wechselkurs von 1 Euro zu rund 1,6418 australischen Dollar entspricht das etwa 15,5 Eurocent je Aktie. Um auf 12.000 Euro Bruttodividende pro Jahr zu kommen, wären rechnerisch rund 77.400 Deterra-Aktien erforderlich. Bei einem Aktienkurs von rund 4,43 australischen Dollar entspräche das einem Anlagebetrag von etwa 343.000 australischen Dollar. Umgerechnet wären das knapp 210.000 Euro.

Zum Vergleich: Bei der Bank DBS aus Singapur, wo ebenfalls keine Quellensteuer anfällt, waren es im Radar der vergangenen Woche 234.000 Euro. Diese Rechnung ist eine Momentaufnahme. Sinkt die Dividende, steigt der notwendige Kapitaleinsatz. Steigt die Ausschüttung, sinkt er. Bei Deterra hängt das vor allem an Eisenerzpreis, BHPs Produktionsmengen und dem Wechselkurs zwischen australischem Dollar und Euro.

Fazit: Die elegante Eisenerz-Dividende

Deterra Royalties ist ein ungewöhnlicher Dividendenwert. Das Unternehmen bietet Rohstoffexposure, aber ohne die volle Last eines Minenbetreibers. Deterra kassiert eine Minen-Maut auf BHPs Eisenerzgeschäft und wandelt einen großen Teil des Gewinns in vollständig frankierte Dividenden um.

Das macht die Aktie für Einkommensinvestoren attraktiv. Die Rendite ist hoch, die Kostenstruktur schlank, die Marge außergewöhnlich stark und die steuerliche Behandlung für deutsche Anleger vergleichsweise unkompliziert.

Steuerliche Behandlung für deutsche Anleger

Steuerlich ist Deterra für deutsche Anleger interessant, weil die Dividenden zuletzt vollständig frankiert waren. Vereinfacht gesagt: Der frankierte Teil einer Dividende unterliegt in Australien grundsätzlich nicht der australischen Quellensteuer. Deutsche Anleger müssen also bei vollständig frankierten Dividenden normalerweise keine australische Quellensteuer zurückfordern.

In Deutschland werden die Dividenden regulär besteuert. Bei ausgeschöpftem Sparerpauschbetrag fallen grundsätzlich 25 Prozent Abgeltungsteuer plus Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer an. Ohne Kirchensteuer ergibt sich eine Belastung von 26,375 Prozent.

Übersicht zur Dividende von Deterra

Marktkapitalisierung: 2,35 Milliarden australische Dollar (1,44 Milliarden Euro)

Dividendenrendite 2025: 5,4 %, gleitend 12 Monate: 5,7 %

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 0 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 6 Jahre in Folge (seit der Gründung)

Frequenz: zweimal im Jahr, meistens im März (Zwischendividende), September (Schlussdividende)

Zeitplan

17.02.2026: Dividendenvorschlag

24.03.2026: Ex-Tag

24.03.2026: Auszahlung

Geschäftsjahr Dividendenrendite in %** Dividende in AUD 2026e 5,64e 0,25e*** 2025 5,41 0,22 2024 7,87 0,2929 2023 5,47 0,2885 2022 7,37 0,3376 2021 3,25 0,1397

* Quellen: Deterra, FactSet, wallstreetONLINE.

** Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Geschäftsjahres genommen, beziehungsweise bei 2026 der aktuelle Kurs.

*** Belastbare Dividendenprognosen für Deterra über einen längeren Zeitraum gibt es leider nicht. In Q1 wurden 0,124 australische Dollar ausgeschüttet.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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