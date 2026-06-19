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    Besonders beachtet!

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    SAP Aktie unter starkem Abgabedruck - 19.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SAP Aktie bisher Verluste von -1,57 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SAP Aktie.

    Besonders beachtet! - SAP Aktie unter starkem Abgabedruck - 19.06.2026
    Foto: Uwe Anspach - dpa

    SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

    SAP Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 19.06.2026

    Mit einer Performance von -1,57 % musste die SAP Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der SAP Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,67 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -1,57 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

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    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SAP Verluste von -16,84 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,22 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,85 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von SAP -36,48 % verloren.

    SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,22 %
    1 Monat -10,85 %
    3 Monate -16,84 %
    1 Jahr -47,12 %
    Stand: 19.06.2026, 15:53 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um fundamentale und Bewertungsaspekte der SAP-Aktie: Kostenstruktur, potenzielle Gebühren- und Preisanpassungen sowie die Überarbeitung des Gebührenmodells. Kritisch diskutiert wird die langsame Migration von ECC zu S/4HANA (nur ca. 37–39% migrieren bis Ende 2024/Mitte 2025), was Umsatzpotenziale und langfristige Einnahmen belasten könnte. Analysten nennen Kursziele um 215 €, während es gleichzeitig skeptische Stimmen gibt, die eine weitere Abwärtsbewegung bis nahe Null sehen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

    Zur SAP Diskussion

    Informationen zur SAP Aktie

    Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 163,74 Mrd. € wert.

    Dax steht vor einem turbulenten Wochenausklang: SAP – Droht das nächste Kursdebakel?


    Berenberg belässt SAP auf 'Buy' - Ziel 215 Euro


    Die Privatbank Berenberg hat SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Trotz der robusten Gewinne im ersten Quartal seien Software- und IT-Titel weiter nicht gefragt und die Bewertungen im historischen Vergleich niedrig, schrieb Nay …

    UBS stuft SAP SE auf 'Buy'


    Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach Gesprächen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Der verlängerte Waffenstillstand im Nahen Osten und das amerikanisch-iranische Rahmenabkommen für ein Ende des Kriegs ließen …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,15 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,30 %. Oracle notiert im Minus, mit -0,50 %. ServiceNow legt um +0,05 % zu Workday (A) notiert im Minus, mit -0,04 %.

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    Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SAP

    -1,55 %
    -6,79 %
    -11,40 %
    -17,35 %
    -47,44 %
    +7,60 %
    +15,96 %
    +96,02 %
    +832.900,00 %
    ISIN:DE0007164600WKN:716460
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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