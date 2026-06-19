Nemetschek Aktie unter Verkaufsdruck - 19.06.2026

Die Nemetschek Aktie ist bisher um -2,47 % auf 53,40€ gefallen. Das sind -1,35 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,27 %, geht es heute bei der Nemetschek Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Nemetschek ist ein führender Anbieter von Software für Bau, Architektur und Infrastruktur (AEC/BIM). Hauptprodukte: Allplan, Bluebeam, Graphisoft, Vectorworks – Lösungen für Planung, Kollaboration und Kostenkontrolle. Starke Marktstellung im BIM-Segment, global aktiv. Wichtige Konkurrenten: Autodesk, Bentley, Dassault. USP: fokussiertes AEC-Portfolio, offene BIM-Strategie, starke Markenvielfalt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Nemetschek Aktionäre einen Verlust von -23,38 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Nemetschek Aktie damit um -9,36 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,25 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Nemetschek eine negative Entwicklung von -43,05 % erlebt.

Nemetschek Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -9,36 % 1 Monat -11,25 % 3 Monate -23,38 % 1 Jahr -55,66 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Nemetschek Aktie

Stand: 19.06.2026, 15:54 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale/technische Aspekte zur Nemetschek-Aktie. Ein Analyst belässt die Aktie auf Buy mit 115€-Ziel; trotz robuster Quartalszahlen bleibt die Software-Nachfrage gedämpft und die Bewertung niedrig. Viele Beiträge sehen weiteren Abwärtsdruck oder einen finalen Sell-off; institutionelle Verkäufe drücken den Kurs täglich. Ein Verweis auf KI-Konkurrenz gilt als Gegen-Indikator, Stimmungswechsel bleiben spekulativ.

Informationen zur Nemetschek Aktie

Es gibt 116 Mio. Nemetschek Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,17 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Die Privatbank Berenberg hat Nemetschek auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Trotz der robusten Gewinne im ersten Quartal seien Software- und IT-Titel weiter nicht gefragt und die Bewertungen im historischen Vergleich niedrig, schrieb …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Autodesk, Trimble und Co.

Autodesk, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,08 %. Trimble notiert im Plus, mit +0,19 %.

Nemetschek Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nemetschek Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nemetschek Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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