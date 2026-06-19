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    Besonders beachtet!

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    Amadeus FiRe Aktie steigt - 19.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Amadeus FiRe Aktie bisher um +0,98 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Amadeus FiRe Aktie.

    Besonders beachtet! - Amadeus FiRe Aktie steigt - 19.06.2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Amadeus FiRe ist ein spezialisierter Personaldienstleister für kaufmännische Fach- und Führungskräfte, IT und Finance/Accounting. Kerngeschäft: Zeitarbeit, Personalvermittlung, Interim Management sowie Weiterbildung über Comcave. Starke Position im deutschen Nischenmarkt für qualifizierte Fachkräfte. Wichtige Wettbewerber: Hays, Randstad, Robert Half. USP: Spezialisierung, Kombination aus Personaldienstleistung und Weiterbildung.

    Amadeus FiRe aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 19.06.2026

    Die Amadeus FiRe Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +0,98 % auf 20,600. Damit gewinnt die Aktie +0,200  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Amadeus FiRe Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,21 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 20,600, mit einem Plus von +0,98 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

    Der Kurs der Amadeus FiRe Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,63 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Amadeus FiRe Aktie damit um -11,67 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,66 %. Im Jahr 2026 gab es für Amadeus FiRe bisher ein Minus von -53,37 %.

    Amadeus FiRe Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,67 %
    1 Monat -18,66 %
    3 Monate -16,63 %
    1 Jahr -74,97 %
    Stand: 19.06.2026, 15:54 Uhr

    Informationen zur Amadeus FiRe Aktie

    Es gibt 5 Mio. Amadeus FiRe Aktien. Damit ist das Unternehmen 111,90 Mio. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Adecco Group, Randstad und Co.

    Adecco Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,59 %. Randstad notiert im Minus, mit -0,29 %.

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    Ob die Amadeus FiRe Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Amadeus FiRe Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Amadeus FiRe

    +1,23 %
    -11,67 %
    -18,66 %
    -16,63 %
    -74,97 %
    -82,86 %
    -86,60 %
    -65,45 %
    +42,10 %
    ISIN:DE0005093108WKN:509310
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    Verfasst von Markt Bote
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