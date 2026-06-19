Börsenstart USA - 19.06. - Dow Jones schwach -0,26 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 51.494,44 PKT und fällt um -0,26 %.

Top-Werte: Verizon Communications +0,63 %, Boeing +0,55 %, Unitedhealth Group +0,52 %, Merck & Co +0,50 %, McDonald's +0,37 %

Flop-Werte: IBM -0,88 %, Cisco Systems -0,86 %, Walt Disney -0,74 %, NVIDIA -0,74 %, Goldman Sachs Group -0,72 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 30.365,73 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: Thomson Reuters +1,73 %, Exelon +1,34 %, Charter Communications Registered (A) +1,01 %, Netflix +0,99 %, Arm Holdings +0,92 %

Flop-Werte: KLA Corporation -1,95 %, Shopify -1,83 %, Lam Research -1,53 %, Micron Technology -1,51 %, American Electric Power -1,33 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.504,53 PKT und fällt um -0,02 %.

Top-Werte: CRH +2,77 %, VICI Properties +2,72 %, Qnity Electronics +2,70 %, Gen Digital +1,99 %, Accenture Registered (A) +1,77 %

Flop-Werte: Newmont Corporation -2,69 %, EchoStar Registered (A) -2,41 %, Block (A) -2,33 %, ON Semiconductor -2,17 %, KLA Corporation -1,95 %