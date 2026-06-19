AUTO1 Group Aktie schwächer - das belastet den Kurs heute - 19.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die AUTO1 Group Aktie. Mit einer Performance von -3,61 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,54 %, geht es heute bei der AUTO1 Group Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

AUTO1 Group digitalisiert den Gebrauchtwagenhandel in Europa mit Plattformen wie Autohero und AUTO1.com, ist in über 30 Ländern aktiv und konkurriert mit Cazoo und Carvana. Ein starkes Händlernetzwerk und eine effiziente Technologieplattform sind ihre Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von AUTO1 Group in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +53,21 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die AUTO1 Group Aktie damit um +11,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +29,89 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei AUTO1 Group auf -6,46 %.

Während AUTO1 Group deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der MDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,26 %. Damit gehört AUTO1 Group heute zu den auffälligeren Werten.

AUTO1 Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +11,00 % 1 Monat +29,89 % 3 Monate +53,21 % 1 Jahr +8,87 %

Informationen zur AUTO1 Group Aktie

Stand: 19.06.2026, 16:00 Uhr

Es gibt 221 Mio. AUTO1 Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,51 Mrd.EUR € wert.

Es ging hoch her auf der HV von VW und heute ziert die Aktie das DAX-Ende. Aber es gibt keinen Grund zur Sorge. Zwar sieht die Zukunft von VW immer noch nicht blumig aus, aber der Kursrücksetzer hat einen anderen Grund.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die AUTO1 Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AUTO1 Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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