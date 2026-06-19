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    ETOE bringt den tragbaren RGB-Dreifach-Laserprojektor Dolphin 2 mit Google TV auf den Markt

    ETOE bringt den tragbaren RGB-Dreifach-Laserprojektor Dolphin 2 mit Google TV auf den Markt
    Foto: Netflix

    BERLIN, 19. Juni 2026 /PRNewswire/ -- ETOE gab heute den Beginn des Vorverkaufs des Dolphin 2 bekannt, eines tragbaren RGB-Dreifach-Laserprojektors, der vielseitige Großbildunterhaltung zu Hause, im Freien und auf Reisen ermöglicht.

    Der Dolphin 2 kombiniert RGB-Dreifach-Lasertechnologie, zertifiziertes Google TV, KI-gestützte automatische Ausrichtung mit einem integrierten Akku und bietet so ein Kinoerlebnis in kompaktem Design.

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    RGB-Dreifach-Laser-Leistung in Kinoqualität

    Dank der RGB-Dreifach-Laser-Technologie liefert der Dolphin 2 eine Helligkeit von 800 Lumen und eine Farbraumabdeckung von 110 % nach BT.2020 – für lebendige Farben, verbesserten Kontrast und mehr visuelle Tiefe. Er unterstützt native 1080p-Full-HD-Auflösung mit 4K-Decodierung und ist damit ideal für Filme, Streaming, Gaming und Live-Sportübertragungen geeignet.

    Angesichts der steigenden Nachfrage nach Großbild-Unterhaltung während der Fußballsaison ermöglicht der Dolphin 2 ein beeindruckendes Seherlebnis bei Familienfeiern, im Freien und auf Reisen.

    Google TV mit nativem Streaming-Ökosystem

    Der Dolphin 2 verfügt über integriertes, zertifiziertes Google TV und bietet Zugriff auf mehr als 10.000 Apps, darunter Netflix, YouTube, Prime Video und Disney+, ohne dass externe Streaming-Geräte erforderlich sind.

    Ausgestattet mit dem MT9630-Quad-Core-Prozessor, 2 GB RAM und 32 GB Speicher bietet das System eine flüssige Navigation und zuverlässige Streaming-Leistung.

    Echte Mobilität dank integriertem Akku

    Der Dolphin 2 wurde für maximale Mobilität entwickelt und verfügt über einen integrierten 54-Wh-Akku, der bis zu zwei Stunden Wiedergabe ermöglicht und gleichzeitig als Powerbank dient. Ein integrierter, verstellbarer Ständer ermöglicht einen Neigungsbereich von -40° bis 76° und sorgt so für eine flexible Projektion an Wände oder Decken.

    Intelligente Einrichtung mit KI-gestützter automatischer Ausrichtung

    Um die Einrichtung zu vereinfachen, automatisiert die KI-gestützte „Quad Auto-Align"-Technologie von ETOE Fokus, Trapezkorrektur, Bildanpassung und Hindernisvermeidung.

    Für den Ton sorgen zwei 5-W-Lautsprecher mit Unterstützung für Dolby Digital und Dolby Digital Plus, die ein noch intensiveres Klangerlebnis bieten.

    Preise und Verfügbarkeit

    Der Vorverkauf des ETOE Dolphin 2 läuft vom 15. bis zum 28. Juni 2026 exklusiv über die offizielle ETOE-Website.

    Die Preisangaben umfassen:

    • UVP: 899 €.
    • Frühbucherpreis: 799 €

    Die ersten Lieferungen sind für die Vereinigten Staaten und ausgewählte europäische Märkte vorgesehen, darunter Deutschland, Frankreich und Polen.

    Informationen zu ETOE

    ETOE ist ein Unternehmen für intelligente Projektionstechnologie, das sich auf tragbare Unterhaltungslösungen spezialisiert hat. Unter der Leitung des erfahrenen Jeric Li, dem ehemaligen Leiter der Projektionssparte von Anker, verfügt das Unternehmen über umfassendes Fachwissen im Bereich der Optik.

    Als eine der ersten LCD-Projektormarken mit Google-TV-Zertifizierung hat sich ETOE eine starke Marktpräsenz unter anderem in Japan und den Vereinigten Staaten erarbeitet.

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