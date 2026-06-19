China-Krise trifft BMW: Der Premiumriese muss plötzlich sparen

BMW verschärft nach Gewinnwarnung den Sparkurs: China-Schwäche und Kostendruck setzen den Premiumhersteller zunehmend unter Zugzwang.

Der deutsche Premium-Automobilhersteller BMW und die Arbeitnehmervertretung bereiten Gespräche vor, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose gesenkt und angekündigt hat, die Effizienzmaßnahmen zu verstärken, sagte ein Sprecher des Gesamtbetriebsrats am Freitag. "Wir arbeiten zunächst an praktikablen Lösungen – durch Dialog und mit einem Verantwortungsgefühl gegenüber unseren Mitarbeitern", sagte der Sprecher in einer E-Mail-Antwort an Reuters, ohne weitere Details zu nennen. Anfang dieser Woche gab BMW eine Gewinnwarnung heraus und begründete dies mit der anhaltenden Schwäche des chinesischen Automobilmarktes, dem größten der Welt, sowie mit dem Kostendruck infolge des Nahostkonflikts. Das Unternehmen kündigte außerdem an, die strukturellen Kostensenkungsmaßnahmen zu intensivieren und wies auf einen einmaligen Effekt infolge dieser Maßnahmen in der zweiten Jahreshälfte hin. Im Gegensatz zu Volkswagen und seinem direkten Konkurrenten Mercedes-Benz hat BMW noch keine umfassenden Stellenstreichungen angekündigt, obwohl die Gesamtbelegschaft im Jahr 2025 leicht zurückging – ein Trend, der sich voraussichtlich auch in diesem Jahr fortsetzen wird.