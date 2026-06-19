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    Gewinnwarnung bei BMW

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    China-Krise trifft BMW: Der Premiumriese muss plötzlich sparen

    BMW verschärft nach Gewinnwarnung den Sparkurs: China-Schwäche und Kostendruck setzen den Premiumhersteller zunehmend unter Zugzwang.

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    Gewinnwarnung bei BMW - China-Krise trifft BMW: Der Premiumriese muss plötzlich sparen
    Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki

    Der deutsche Premium-Automobilhersteller BMW und die Arbeitnehmervertretung bereiten Gespräche vor, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose gesenkt und angekündigt hat, die Effizienzmaßnahmen zu verstärken, sagte ein Sprecher des Gesamtbetriebsrats am Freitag. "Wir arbeiten zunächst an praktikablen Lösungen – durch Dialog und mit einem Verantwortungsgefühl gegenüber unseren Mitarbeitern", sagte der Sprecher in einer E-Mail-Antwort an Reuters, ohne weitere Details zu nennen.

    Anfang dieser Woche gab BMW eine Gewinnwarnung heraus und begründete dies mit der anhaltenden Schwäche des chinesischen Automobilmarktes, dem größten der Welt, sowie mit dem Kostendruck infolge des Nahostkonflikts. Das Unternehmen kündigte außerdem an, die strukturellen Kostensenkungsmaßnahmen zu intensivieren und wies auf einen einmaligen Effekt infolge dieser Maßnahmen in der zweiten Jahreshälfte hin. Im Gegensatz zu Volkswagen und seinem direkten Konkurrenten Mercedes-Benz hat BMW noch keine umfassenden Stellenstreichungen angekündigt, obwohl die Gesamtbelegschaft im Jahr 2025 leicht zurückging – ein Trend, der sich voraussichtlich auch in diesem Jahr fortsetzen wird.

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    Der wichtigste Belastungsfaktor bleibt China. BMW ist dort im Premiumsegment stark vertreten, aber der Markt hat sich massiv verändert: Chinesische Elektroautoanbieter drängen mit hoher Geschwindigkeit, aggressiven Preisen und digitaleren Modellen in Segmente, in denen deutsche Hersteller lange komfortabel waren. Für BMW ist das besonders relevant, weil China jahrelang ein zentraler Gewinnbringer war. Hinzu kommt der Kostendruck durch den Nahostkonflikt. Gemeint sein dürften vor allem höhere Logistik-, Transport- und Lieferkettenkosten. Wenn Seerouten unsicherer werden oder Umwege nötig sind, trifft das gerade global vernetzte Hersteller mit komplexen Lieferketten.

    Spannend ist auch der Vergleich zu den Konkurrenten: Volkswagen hat bereits deutlich härtere Einschnitte und Sparprogramme auf den Weg gebracht, Mercedes-Benz steht ebenfalls unter Margendruck und hat Effizienzmaßnahmen verschärft. BMW konnte sich bislang stärker als Premiumhersteller mit vergleichsweise solider Marge behaupten. Genau deshalb wäre eine Zuspitzung bei BMW ein Signal: Der Druck erreicht nun auch den bislang robusteren Teil der deutschen Autoindustrie.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 60,72EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 16:16 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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    Gewinnwarnung bei BMW China-Krise trifft BMW: Der Premiumriese muss plötzlich sparen BMW verschärft nach Gewinnwarnung den Sparkurs: China-Schwäche und Kostendruck setzen den Premiumhersteller zunehmend unter Zugzwang.
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