Treibt KI diesen Atomtitel? Analysten sehen deutliches Potenzial

Der rasant steigende Energiebedarf durch Anwendungen der Künstlichen Intelligenz rückt Nuklearunternehmen zunehmend in den Fokus von Investoren. Besonders positiv bewertet nun das Analysehaus Roth Capital Partners die Perspektiven von Nano Nuclear Energy.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Kaufempfehlung mit deutlichem Kurspotenzial

Die Analysten haben die Beobachtung der Aktie mit einer Kaufempfehlung aufgenommen. Mit einem Kursziel von 45 US-Dollar bewegt sich Roth Capital nahezu auf Höhe des Wall-Street-Konsenses von 46,25 US-Dollar, basierend auf Daten von SeekingAlpha. Laut Daten von LSEG empfehlen 5 von 6 Analysten die Aktie zum Kauf oder stufen sie sogar als starken Kauf ein.

Analyst Craig Irwin, der laut TipRanks mit einer Erfolgsquote von 47 Prozent nicht zu den treffsichersten Branchenvertretern zählt, hebt die Fortschritte bei der Entwicklung des Mikro-Modularreaktors KRONOS hervor. "Das Management macht rasche Fortschritte bei der Kommerzialisierung seines 15-MWe-Mikromodularreaktors (MMR) 'KRONOS' und diversifiziert gleichzeitig die Geschäftstätigkeiten entlang des gesamten Uran-Lebenszyklus", schrieb Irwin in einer Studie für Kunden.

KI-Rechenzentren treiben Strombedarf

Hintergrund der positiven Einschätzung ist der weltweit steigende Energiebedarf. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur erhöhte sich die globale Stromnachfrage im Jahr 2025 um 849 Terawattstunden.

Zusätzlichen Schub erhält die Branche durch die Investitionen großer Technologiekonzerne in KI-Infrastruktur. Unternehmen wie Amazon und Nvidia haben zusammen Investitionen von mindestens 700 Milliarden US-Dollar für den Bau neuer KI-Rechenzentren angekündigt. Solche Anlagen benötigen enorme Mengen an Energie und könnten die Nachfrage nach neuen Nukleartechnologien deutlich steigern.

Irwin sieht darin einen wichtigen Wachstumstreiber. "Das Marktpotenzial für SMR-Reaktoren dürfte sehr groß sein […] und die Nachfrage nimmt rasant zu. Mögliche Vorbestellungen von Hyperscalern sind ein offensichtlicher Katalysator", erklärte er.

Spezielle Reaktortechnik als Wettbewerbsvorteil

Nano Nuclear entwickelt mit KRONOS einen Mikro-Modularreaktor, der 15 Megawatt elektrische Leistung erzeugen soll. Das System basiert auf einem gasgekühlten Hochtemperaturreaktor und nutzt angereicherten, schmelzunfallresistenten Kernbrennstoff.

Nach Einschätzung von Roth Capital hebt sich die Technologie von konkurrierenden Lösungen ab und verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, der sich langfristig positiv auf die Geschäftsentwicklung auswirken könnte.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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