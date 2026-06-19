Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 19.06.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec

wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend bullishen Ton zu Süss MicroTec: Berichte über ein neues Allzeithoch um 104 EUR und steigende Nachfrage durch ETFs/Indexfonds im MDAX-Wechsel (Schlussauktion/Hexensabbat). Reflektionen zu früheren Analystenbewertungen erscheinen, ohne persönliche Angriffe. 14-Tage-Kursentwicklung: In den Beiträgen wird kein konkreter Prozentwert genannt; Tendenz Richtung Aufwärtsbewegung.