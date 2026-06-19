Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 19.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.06.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SUESS MicroTec
Tagesperformance: +8,22 %
Tagesperformance: +8,22 %
Platz 1
Performance 1M: +28,33 %
Performance 1M: +28,33 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SUESS MicroTec
wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend bullishen Ton zu Süss MicroTec: Berichte über ein neues Allzeithoch um 104 EUR und steigende Nachfrage durch ETFs/Indexfonds im MDAX-Wechsel (Schlussauktion/Hexensabbat). Reflektionen zu früheren Analystenbewertungen erscheinen, ohne persönliche Angriffe. 14-Tage-Kursentwicklung: In den Beiträgen wird kein konkreter Prozentwert genannt; Tendenz Richtung Aufwärtsbewegung.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.
SMA Solar Technology
Tagesperformance: +5,95 %
Tagesperformance: +5,95 %
Platz 2
Performance 1M: -18,28 %
Performance 1M: -18,28 %
Nordex
Tagesperformance: +4,33 %
Tagesperformance: +4,33 %
Platz 3
Performance 1M: +0,61 %
Performance 1M: +0,61 %
Jenoptik
Tagesperformance: +4,28 %
Tagesperformance: +4,28 %
Platz 4
Performance 1M: +1,55 %
Performance 1M: +1,55 %
1&1
Tagesperformance: -3,54 %
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 5
Performance 1M: -7,76 %
Performance 1M: -7,76 %
Nemetschek
Tagesperformance: -2,79 %
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 6
Performance 1M: -12,00 %
Performance 1M: -12,00 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
wallstreetONLINE-Forum zeigt überwiegend vorsichtiges bis skeptisches Nemetschek-Sentiment: weitere Kursrückgänge in den kommenden Monaten, teils ca. 1% täglicher Abwärtsdruck. Positiv wirkt das Buy-Rating von Berenberg mit Ziel 115 EUR. Ein Manager-Magazin-Artikel zur KI‑Konkurrenz‑Resistenz wird als Contra-Indikator genannt. Intraday-Tiefs/Ausstopper werden erwähnt; konkrete 14-Tage-Performance fehlt in den Beiträgen.
United Internet
Tagesperformance: -2,32 %
Tagesperformance: -2,32 %
Platz 7
Performance 1M: -12,47 %
Performance 1M: -12,47 %
TeamViewer
Tagesperformance: -2,22 %
Tagesperformance: -2,22 %
Platz 8
Performance 1M: -10,40 %
Performance 1M: -10,40 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu TeamViewer
Im wallstreetONLINE-Forum zeigen sich gemischte Signale zu TeamViewer: Langfristig sieht man Potenzial durch Umsatzwachstum (6–8%), Kursziele 10–15 €, doch bestehen erhebliche Bedenken wegen Management-Vertrauen, Übernahmekosten/ARPs und fehlender Dividende. KI-Sorgen belasten; Analysten-Rating oft 'Halten'. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ist im Text nicht spezifiziert.
SAP
Tagesperformance: -2,14 %
Tagesperformance: -2,14 %
Platz 9
Performance 1M: -10,85 %
Performance 1M: -10,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu SAP ist gemischt bis leicht bearisch. Kurzfristig orientieren sich einige Beiträge an zweistelligen Kursen (Beitrag 1) bzw. zweistelligen Zielen in 1–2 Wochen (Beitrag 2). Analysten bleiben optimistisch mit Kauf-Zielen von 215 € (Berenberg/UBS); doch Prognosen wie 132 € treffen zu (Beitrag 3). Kritik an Gebührenmodell und langsamer S/4HANA-Migration. Die letzten 14 Tage zeigen Abwärtsdruck und hohe Volatilität.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,12 %
Tagesperformance: -2,12 %
Platz 10
Performance 1M: +0,42 %
Performance 1M: +0,42 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,11 %
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 11
Performance 1M: -8,02 %
Performance 1M: -8,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Bullische Zielvorstellungen reichen von ca. 20 € (Beitrag 1) bis über 30 € (Beitrag 2), oft mit Dividende/Fundamentaldaten als Treiber. Gegenargumente sehen die Aktie aktuell als Ladenhüter. Insgesamt bleibt die 14-Tage-Entwicklung uneinheitlich; klare Richtung fehlt.
ATOSS Software
Tagesperformance: +2,01 %
Tagesperformance: +2,01 %
Platz 12
Performance 1M: -2,79 %
Performance 1M: -2,79 %
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