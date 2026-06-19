Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 19.06.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.06.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Volkswagen (VW) Vz
Tagesperformance: -4,92 %
Tagesperformance: -4,92 %
Platz 1
Performance 1M: -8,85 %
Performance 1M: -8,85 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zu VW Vz. Kurs pendelte zuletzt um 79–80 EUR (u. a. 79,04). Einige sehen Turnaround-Chancen durch Kostenreduktion, SSP-Plattformstrategie und E-Modelle; andere warnen vor Überschuldung, hohen Abfindungen und Kostenstrukturen. Diskussionen heben Wachstumspotenzial gegen Risiken hervor; Gesamteinschätzung: vorsichtig-skeptisch.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.
EssilorLuxottica
Tagesperformance: -2,73 %
Tagesperformance: -2,73 %
Platz 2
Performance 1M: +1,90 %
Performance 1M: +1,90 %
L'Oreal
Tagesperformance: -2,38 %
Tagesperformance: -2,38 %
Platz 3
Performance 1M: +7,96 %
Performance 1M: +7,96 %
TotalEnergies
Tagesperformance: +2,19 %
Tagesperformance: +2,19 %
Platz 4
Performance 1M: -12,96 %
Performance 1M: -12,96 %
ENI
Tagesperformance: +2,12 %
Tagesperformance: +2,12 %
Platz 5
Performance 1M: -13,89 %
Performance 1M: -13,89 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 6
Performance 1M: -8,02 %
Performance 1M: -8,02 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt: Bullische Zielvorstellungen reichen von ca. 20 € (Beitrag 1) bis über 30 € (Beitrag 2), oft mit Dividende/Fundamentaldaten als Treiber. Gegenargumente sehen die Aktie aktuell als Ladenhüter. Insgesamt bleibt die 14-Tage-Entwicklung uneinheitlich; klare Richtung fehlt.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.
Adyen Parts Sociales
Tagesperformance: -2,04 %
Tagesperformance: -2,04 %
Platz 7
Performance 1M: -0,38 %
Performance 1M: -0,38 %
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