Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 19.06.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Volkswagen (VW) Vz

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Anleger-Sentiment zu VW Vz. Kurs pendelte zuletzt um 79–80 EUR (u. a. 79,04). Einige sehen Turnaround-Chancen durch Kostenreduktion, SSP-Plattformstrategie und E-Modelle; andere warnen vor Überschuldung, hohen Abfindungen und Kostenstrukturen. Diskussionen heben Wachstumspotenzial gegen Risiken hervor; Gesamteinschätzung: vorsichtig-skeptisch.