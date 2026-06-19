Deutsche Anleihen weiten frühe Kursverluste aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Am Nachmittag weiteten sie Verluste aus dem frühen Handel aus. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab zuletzt um 0,32 Prozent auf 126,11 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,98 Prozent.

Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran sorgte im Verlauf der Woche generell für mehr Risikostimmung an den Finanzmärkten. Vergleichsweise sichere Bundesanleihen sind dagegen kurz vor dem Wochenende weniger gefragt.