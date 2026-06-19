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    Deutsche Anleihen weiten frühe Kursverluste aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse deutscher Staatsanleihen fielen stark
    • Zehnjährige Rendite stieg auf 2,98 Prozent
    • EZB bleibt wegen Inflationserwartung vorsichtig
    Deutsche Anleihen weiten frühe Kursverluste aus
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Am Nachmittag weiteten sie Verluste aus dem frühen Handel aus. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab zuletzt um 0,32 Prozent auf 126,11 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 2,98 Prozent.

    Das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran sorgte im Verlauf der Woche generell für mehr Risikostimmung an den Finanzmärkten. Vergleichsweise sichere Bundesanleihen sind dagegen kurz vor dem Wochenende weniger gefragt.

    Der jüngste Rückgang der Ölpreise infolge des Abkommens hat die Inflationssorgen zwar gedämpft. Dennoch gehen Anleiheexperten der Commerzbank davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bei ihrer Geldpolitik eher vorsichtig vorgehen wird. Es könnte noch länger dauern, bis sich ein Rückgang der Inflation zeigen wird.

    Im weiteren Handelsverlauf wird am Markt nicht mit größeren Impulsen gerechnet. Kurz vor dem Wochenende stehen keine wichtigen Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Zudem fallen die US-Märkte wegen eines Feiertags als Impulsgeber aus./jkr/men





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