VICI Properties Aktie klettert deutlich - 19.06.2026

Die VICI Properties Aktie konnte bisher um +3,70 % auf 23,825€ zulegen. Das sind +0,850 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die VICI Properties Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,825€, mit einem Plus von +3,70 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

VICI Properties ist ein führender REIT im Freizeitimmobiliensektor mit starker Marktpräsenz und strategischen Partnerschaften.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von VICI Properties in den letzten drei Monaten Verluste von -4,57 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die VICI Properties Aktie damit um -5,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,72 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von VICI Properties einen Rückgang von -3,49 %.

Während VICI Properties heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,12 %.

VICI Properties Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -5,24 % 1 Monat -5,72 % 3 Monate -4,57 % 1 Jahr -17,91 %

Informationen zur VICI Properties Aktie

Stand: 19.06.2026, 17:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. VICI Properties Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,74 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

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Ob die VICI Properties Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur VICI Properties Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.