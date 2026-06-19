🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVICI Properties AktievorwärtsNachrichten zu VICI Properties

    Besonders beachtet!

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    VICI Properties Aktie klettert deutlich - 19.06.2026

    Am 19.06.2026 ist die VICI Properties Aktie, bisher, um +3,70 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der VICI Properties Aktie.

    Besonders beachtet! - VICI Properties Aktie klettert deutlich - 19.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    VICI Properties ist ein führender REIT im Freizeitimmobiliensektor mit starker Marktpräsenz und strategischen Partnerschaften.

    VICI Properties aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 19.06.2026

    Die VICI Properties Aktie konnte bisher um +3,70 % auf 23,825 zulegen. Das sind +0,850  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die VICI Properties Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 23,825, mit einem Plus von +3,70 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.973,10€
    Basispreis
    4,24
    Ask
    × 14,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.984,20€
    Basispreis
    4,59
    Ask
    × 14,24
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von VICI Properties in den letzten drei Monaten Verluste von -4,57 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die VICI Properties Aktie damit um -5,24 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,72 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von VICI Properties einen Rückgang von -3,49 %.

    Während VICI Properties heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,12 %.

    VICI Properties Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -5,24 %
    1 Monat -5,72 %
    3 Monate -4,57 %
    1 Jahr -17,91 %
    Stand: 19.06.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur VICI Properties Aktie

    Es gibt 1 Mrd. VICI Properties Aktien. Damit ist das Unternehmen 25,74 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 19.06. - Dow Jones schwach -0,26 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    VICI Properties Aktie jetzt kaufen?


    Ob die VICI Properties Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur VICI Properties Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    VICI Properties

    +3,05 %
    -5,93 %
    -5,35 %
    -5,54 %
    -18,35 %
    -21,42 %
    -13,06 %
    +18,25 %
    ISIN:US9256521090WKN:A2H5U8
    VICI Properties direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! VICI Properties Aktie klettert deutlich - 19.06.2026 Am 19.06.2026 ist die VICI Properties Aktie, bisher, um +3,70 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der VICI Properties Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     