Abercrombie startet neue Offensive: Hollister zielt auf einen Milliardenmarkt

Die Zusammenarbeit läuft unter dem Namen The Hollister Collection at Target und soll am 28. Juni online, in den meisten Target-Filialen sowie an ausgewählten Hollister-Standorten starten. Die erste Kollektion umfasst fast 60 Produkte aus den Bereichen Bettwäsche, Dekoration, Nachtwäsche und Loungewear. Erstmals dringt die Marke in den Markt für Wohn- und Einrichtungsprodukte vor. Damit erweitert Abercrombie & Fitch das Wachstumspotenzial seiner wichtigsten Tochter über Mode hinaus.

Abercrombie & Fitch treibt die nächste Wachstumsinitiative über seine Tochter Hollister voran. Die Marke, die bislang vor allem für Mode, Loungewear und Jugendkultur steht, wagt ihren bisher größten Schritt außerhalb des klassischen Bekleidungsgeschäfts. Gemeinsam mit Target startet Hollister eine neue Home-Kollektion für Studentenwohnheime und College-Zimmer.

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Hollister ist der Wachstumsmotor im Konzern

Der Zeitpunkt ist bewusst gewählt. Hollister hat sich innerhalb von Abercrombie & Fitch zu einem zentralen Wachstumstreiber entwickelt. Während die gleichnamige Marke Abercrombie nach ihrer starken Erholung nach der Pandemie zuletzt an Dynamik verloren hat, läuft Hollister weiter deutlich besser.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Hollister rund 2,74 Milliarden US-Dollar Umsatz. Das entsprach einem Wachstum von fast 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damit steuerte die Marke mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes von Abercrombie & Fitch bei.

Diese Stärke gibt dem Management offenbar die Sicherheit, neue Kategorien zu testen. Wenn Hollister bei jungen Kunden bereits im Kleiderschrank präsent ist, soll die Marke nun auch im Studentenwohnheim, Schlafzimmer und persönlichen Wohnbereich eine Rolle spielen.

Vorstandsvorsitzende Fran Horowitz bezeichnete den Schritt als natürliche Erweiterung der Marke: "Das Einkaufen für ein College-Wohnheim oder Schlafzimmer ist ein aufregender Meilenstein im Leben unserer Kunden, und wir freuen uns, Hollister in dieses Erlebnis einzubringen." Weiter erklärte sie: "Während wir über Bekleidung hinaus expandieren, um den sich wandelnden Lifestyle-Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden, war die Partnerschaft mit Target eine natürliche Wahl."

Back-to-college wird zum Milliardenmarkt

Der Markt, den Hollister jetzt adressiert, ist groß. Back-to-college-Shopping gehört in den USA zu den wichtigsten saisonalen Umsatzchancen im Einzelhandel. Neben Kleidung, Technik und Schulbedarf gewinnen Einrichtungsprodukte für Studentenwohnheime, College-Zimmer und erste Apartments zunehmend an Bedeutung.

Studenten betrachten ihre Zimmer immer stärker als Ausdruck ihrer Persönlichkeit. Bettwäsche, Dekoration und kleine Lifestyle-Produkte werden damit nicht nur funktional gekauft, sondern als Teil der eigenen Identität. Genau hier will Hollister ansetzen: Die Marke soll nicht nur getragen, sondern auch gelebt werden.

Für Abercrombie & Fitch eröffnet das eine neue Ebene der Kundenbindung. Wer Hollister als Modemarke mag, könnte nun auch bei Bettwäsche, Deko oder Loungewear zugreifen. Der Vorstoß macht aus einer Bekleidungsmarke schrittweise eine breitere Lifestyle-Marke.

Target bekommt Zugang zu einer starken Gen-Z-Marke

Auch für Target ist die Partnerschaft strategisch sinnvoll. Der US-Händler arbeitet seit Jahren daran, sein Profil im Home- und Lifestyle-Segment zu schärfen. Exklusive Marken, limitierte Kollektionen und Kooperationen mit bekannten Namen sollen Kunden in die Filialen und auf die digitalen Plattformen locken.

Target konkurriert in diesem Bereich unter anderem mit Walmart. Gerade deshalb sind Partnerschaften mit Marken wichtig, die Aufmerksamkeit erzeugen und jüngere Käufergruppen ansprechen. Hollister bringt genau diesen Zugang mit: Die Marke zählt zu den stärkeren Gen-Z-Namen im US-Einzelhandel und hat in den vergangenen Jahren wieder deutlich an Relevanz gewonnen.

Mara Sirhal, Senior Vice President für Home Merchandising bei Target, beschrieb die Kooperation als Erweiterung des eigenen Angebots: "Wir freuen uns sehr, mit Hollister zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden eine erstmalige Home-Kollektion zu bieten, die unseren Fokus auf frische und unverwechselbare Produkte widerspiegelt." Weiter erklärte sie: "Die Verbindung des typischen entspannten Stils der Marke mit Targets Stärke bei stilvollem, erschwinglichem und zugänglichem Design für Zuhause und College-Zimmer bringt eine neue Perspektive auf Wohn- und Einrichtungsstil."

Der Angriff kommt zur richtigen Zeit

Die Offensive trifft auf einen Einzelhandelsmarkt, der sich weiter neu sortiert. Target musste zuletzt mit uneinheitlichem Konsumverhalten umgehen, peilt aber nach einer schwierigen Phase bei diskretionären Warengruppen wieder Wachstum an.

Das Home-Geschäft spielt dabei eine wichtige Rolle. Target verweist auf bessere Trends bei Wohnartikeln und zugleich auf Wachstum in häufig gekauften Kategorien wie Lebensmittel, Beauty und Basisprodukte. Eine aufmerksamkeitsstarke Hollister-Kollektion könnte zusätzliche Frequenz erzeugen, besonders zur wichtigen Back-to-college-Saison.

Mehr als nur Bettwäsche

Für Abercrombie & Fitch ist die Kooperation ein Testlauf mit großer Signalwirkung. Sollte die Kollektion gut laufen, könnte Hollister weitere Lifestyle-Kategorien erschließen. Aus einer Mode-Offensive würde dann eine breitere Markenstrategie.

Der Vorstoß ist deshalb mehr als eine klassische Handelskooperation. Er zeigt, wohin sich erfolgreiche Jugend- und Gen-Z-Marken bewegen: weg vom reinen Bekleidungsverkauf, hin zu einem ganzheitlichen Lifestyle-Angebot.

Für Hollister ist das besonders naheliegend. Die Marke steht für einen entspannten, kalifornisch geprägten Stil. Genau dieser Look lässt sich relativ gut auf College-Zimmer, Bettwäsche, Dekoration und Loungewear übertragen. Target liefert dafür die Reichweite, die Regalfläche und die Glaubwürdigkeit im Home-Segment.

Abercrombie & Fitch nutzt damit die Stärke seiner wachstumsstärksten Tochter, um neue Märkte zu öffnen. Das Risiko ist überschaubarer als bei einer komplett eigenen Expansion, weil Target als Vertriebspartner Reichweite und Umsetzung übernimmt. Gleichzeitig kann Hollister testen, wie stark die Marke außerhalb der Mode tatsächlich trägt.

Mein Tipp: Lifestyle-Wette die sich lohnen könnte

Abercrombie & Fitch startet mit Hollister die nächste Offensive. Die neue Target-Kollektion zeigt, dass der Konzern seine stärkste Marke nicht länger nur als Bekleidungslabel begreift, sondern als Lifestyle-Plattform für junge Konsumenten.

Der Schritt kommt aus einer Position der Stärke. Hollister wächst schneller als die Kernmarke Abercrombie, macht mehr als die Hälfte des Konzernumsatzes aus und verfügt über eine klare Gen-Z-Relevanz. Genau diese Stärke soll nun in den Home- und Studentenwohnheim-Markt übertragen werden.

Für Target ist die Partnerschaft ein Weg, jüngere Kunden stärker an sich zu binden. Für Abercrombie & Fitch ist sie ein Test, wie weit die Marke Hollister über Mode hinaus tragen kann.

Gelingt der Vorstoß, könnte aus Bettwäsche und Deko mehr werden als ein saisonaler Marketing-Coup. Dann wäre die Target-Kollektion der Startpunkt für Hollisters Wandel zur breiteren Lifestyle-Marke.

Die Aktie von Abercrombie & Fitch hat seit Jahresanfang mehr als 30 Prozent an Wert verloren. Daher könnte die neue Offensive wieder frischen Wind in den Kurs bringen. Mit einem geschätzten KGV von etwa acht ist die Aktie auch nicht teuer bewertet. Eine kleine Position könnte die Performance des Depots auch etwas schöner gestalten.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

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