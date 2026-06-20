George Soros und die Milliarden-Wette

1947 gelang ihm die Flucht aus dem kommunistisch werdenden Ungarn, er immigrierte nach London, wo er an der London School of Economics Volkswirtschaft und Philosophie studierte.

Der bekannte Investor George Soros wurde 1930 in Budapest in Bupadest als György Schwartz geboren. Er überlebte den Holocaust, weil sein Vater falsche Pässe beschaffen konnte.

Dort lernt er den Philosophen Karl Popper kennen, der ihn entscheidend beeinflusst. Wie so oft im Leben, machen die Begegnungen mit anderen Menschen den entscheidenen Unterschied. So auch bei Soros. Er verbindet Poppers Philosophie mit seinen Marktkonzepten. Daraus wird die Theorie der Reflexivität.

1956 wandert er in die USA aus, 1960 wird er schließlich Analyst und Broker, 1961 darf er die US-Staatsbürgerschaft annehmen.

Aus seinen Börsengewinnen gründete Soros 1979 die Open Society Foundations.

ABER: Bekannt wurde er erst mit einer Wette gegen das britische Pfund 1992, die ihn zur Legende machte.

In der Reihe Börsenlegenden bei Börse, Baby! rollen wir die spektakulärste Wette der Finanzgeschichte auf. Wir nehmen die Details dieses folgenschweren Investments unter die Lupe, bei dem die Bank of England beinahe in den Ruin getrieben wurde.

Der Coup basiert auf seiner Theorie der Reflexivität. Was sie bedeutet und welches aktuelle Beispiel geradezu unheimliche Parallelen zu damals aufzeigt, hört ihr in dieser Folge.

"Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 0,91 £ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer

SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen Jetzt Report kostenlos herunterladen!