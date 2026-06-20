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    Börse, Baby!

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    George Soros und die Milliarden-Wette

    George Soros – ein Mann, der mit einer Wette gegen das britische Pfund zur Legende wurde.

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - George Soros und die Milliarden-Wette
    Foto: picture-allianz

    Der bekannte Investor George Soros wurde 1930 in Budapest in Bupadest als György Schwartz geboren. Er überlebte den Holocaust, weil sein Vater falsche Pässe beschaffen konnte.

    1947  gelang ihm die Flucht aus dem kommunistisch werdenden Ungarn, er immigrierte nach London, wo er an der London School of Economics Volkswirtschaft und Philosophie studierte. 

    Dort lernt er den Philosophen Karl Popper kennen, der ihn entscheidend beeinflusst. Wie so oft im Leben, machen die Begegnungen mit anderen Menschen den entscheidenen Unterschied. So auch bei Soros. Er verbindet Poppers Philosophie mit seinen Marktkonzepten. Daraus wird die Theorie der Reflexivität.

    1956 wandert er in die USA aus, 1960 wird er schließlich Analyst und Broker, 1961  darf er die US-Staatsbürgerschaft annehmen. 

    Aus seinen Börsengewinnen gründete Soros 1979 die Open Society Foundations.

    ABER: Bekannt wurde er erst mit einer Wette gegen das britische Pfund 1992, die ihn zur Legende machte.

    In der Reihe Börsenlegenden bei Börse, Baby! rollen wir die spektakulärste Wette der Finanzgeschichte auf. Wir nehmen die Details dieses folgenschweren Investments unter die Lupe, bei dem die Bank of England beinahe in den Ruin getrieben wurde.

    Der Coup basiert auf seiner Theorie der Reflexivität. Was sie bedeutet und welches aktuelle Beispiel geradezu unheimliche Parallelen zu damals aufzeigt, hört ihr in dieser Folge.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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    Börse, Baby! George Soros und die Milliarden-Wette George Soros – ein Mann, der mit einer Wette gegen das britische Pfund zur Legende wurde.
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