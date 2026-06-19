Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 19.06.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.152,26USD pro Feinunze und notiert damit -1,35 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 64,66USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -1,62 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 80,35USD und verzeichnet ein Plus von +1,41 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 76,37USD und verzeichnet ein Plus von +1,33 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.257,50 USD -1,99 % Platin 1.666,50 USD -1,97 % Kupfer London Rolling 13.566,98 USD -0,58 % Aluminium 3.439,77 PKT +0,10 % Erdgas 3,260 USD -0,28 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -1,99 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 19.06.26, 17:29 Uhr.