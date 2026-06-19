Lidl ruft Shampoo wegen Krankheitserregern zurück

NECKARSULM (dpa-AFX) - Wegen Krankheitserregern ruft Lidl ein bestimmtes Shampoo des Lieferanten Persan S.A. zurück. Betroffen ist das Produkt "Cien Shampoo Feuchtigkeit, 400 Milliliter" der Charge 5231552, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete. In dem Produkt sei das stäbchenförmige Bakterium Pluralibacter gergoviae nachgewiesen worden. Dieses könne besonders bei Immungeschwächten und anderen empfindlichen Personengruppen entzündliche Reaktionen der Atemwege, der Haut oder der Augen sowie Harnwegsinfektionen hervorrufen.

Produkt in vielen Bundesländern auf dem Markt

