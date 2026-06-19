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    Lidl ruft Shampoo wegen Krankheitserregern zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Lidl ruft Cien Shampoo Feuchtigkeit Charge 5231552
    • Pluralibacter gergoviae nachgewiesen im Produkt
    • Rückgabe in allen Lidl-Filialen, Preis erstattet
    Lidl ruft Shampoo wegen Krankheitserregern zurück
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    NECKARSULM (dpa-AFX) - Wegen Krankheitserregern ruft Lidl ein bestimmtes Shampoo des Lieferanten Persan S.A. zurück. Betroffen ist das Produkt "Cien Shampoo Feuchtigkeit, 400 Milliliter" der Charge 5231552, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete. In dem Produkt sei das stäbchenförmige Bakterium Pluralibacter gergoviae nachgewiesen worden. Dieses könne besonders bei Immungeschwächten und anderen empfindlichen Personengruppen entzündliche Reaktionen der Atemwege, der Haut oder der Augen sowie Harnwegsinfektionen hervorrufen.

    Produkt in vielen Bundesländern auf dem Markt

    Das Produkt sei bei Lidl in Deutschland in den Bundesländern Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein verkauft worden. Die Ware könne in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis werde erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.

    Andere bei Lidl in Deutschland verkaufte Produkte des Lieferanten Persan S.A. sowie weitere Produkte der Marke "Cien" seien von dem Rückruf nicht betroffen, hieß es weiter./ppr/DP/men







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    dpa-AFX
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    Lidl ruft Shampoo wegen Krankheitserregern zurück Wegen Krankheitserregern ruft Lidl ein bestimmtes Shampoo des Lieferanten Persan S.A. zurück. Betroffen ist das Produkt "Cien Shampoo Feuchtigkeit, 400 Milliliter" der Charge 5231552, wie das Portal lebensmittelwarnung.de meldete. In dem Produkt sei …
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