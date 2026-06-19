🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEndeavour Silver AktievorwärtsNachrichten zu Endeavour Silver
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    Endeavour Silver stößt in seinem Terronera-Betrieb auf hochgradige Silber- und Goldmineralisierung

    Endeavour Silver stößt in seinem Terronera-Betrieb auf hochgradige Silber- und Goldmineralisierung
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Vancouver, Kanada – 18. Juni 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“) (TSX: EDR, NYSE: EXK) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silve ... freut sich, positive Bohrergebnisse aus seinem Explorationsprogramm in seinem neuesten Bergwerk Terronera in Jalisco, Mexiko, bekannt zu geben.

     

    Seit 2025 hat das Unternehmen 43 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 7.015 Metern im La-Luz-System sowie 10 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.904 Metern zur Erkundung der Terronera-Ader abgeschlossen. Dies ist die erste Explorationsbohrkampagne in der Mine Terronera seit 2020. Das Programm zielt darauf ab, die Mineralisierung entlang des Streichs und in der Tiefe innerhalb des Terronera-Adersystems zu erweitern und besser abzugrenzen. Bei La Luz konzentrierten sich die Bohrungen darauf, die Grenzen der Mineralisierung angrenzend an historische Abbaustätten abzugrenzen und die neigungsabwärts verlaufende Ausdehnung des Systems zu untersuchen, um die Minenplanung und die langfristige Planung zu unterstützen. Zu den wichtigsten Ergebnissen dieses Programms zählen:

     

    -          LL-43: 574 g/t Ag, 23,92 g/t Au bei 2.607 g/t AgEq auf einer tatsächlichen Mächtigkeit von 1,06 Metern

    -          LL-77: 1.271 g/t Ag, 0,81 g/t Au bei 1.340 g/t AgEq über eine tatsächliche Mächtigkeit von 0,94 Metern

    -          TRU-001: 282 g/t Ag, 1,80 g/t Au, was 435 g/t AgEq über eine tatsächliche Mächtigkeit von 8,11 Metern entspricht

    -          TRU-003: 150 g/t Ag, 6,30 g/t Au, was 686 g/t AgEq auf einer tatsächlichen Mächtigkeit von 5,32 Metern entspricht

     

    „Diese Ergebnisse belegen das Explorationspotenzial, das über den aktuellen Abbauplan für Terronera hinausgeht“, sagte Luis Castro, Chief Operating Officer. „Sowohl bei Terronera als auch bei La Luz konnten die Bohrungen die Mineralisierung entlang des Streichs und in die Tiefe erfolgreich erweitern und gleichzeitig die Kontinuität der hochgradigen Silber- und Goldzonen bestätigen. Durch die Vorantreibung der Minenerschließung sind wir besser positioniert, um unterirdische Bohrplattformen zu errichten, die es uns ermöglichen, vorrangige Ziele effizient zu erproben und unser Verständnis der Adersysteme des Gebiets rasch zu verbessern. Wir sind der Ansicht, dass diese Ergebnisse die Chance unterstreichen, die Ressourcen zu vergrößern, die Lebensdauer der Mine zu verlängern und zusätzlichen Wert auf dem gesamten Terronera-Grundstück zu erschließen.“

     

    Bei La Luz waren die Bohrlöcher LL-43 und LL-77 die Höhepunkte, die das Vorhandensein einer hochgradigen Edelmetallmineralisierung unterstreichen. Die Bohrlöcher LL-68, LL-69, LL-75, LL-76 und LL-77 liegen alle unterhalb der veröffentlichten Ressource und erweitern die Mineralisierung entlang des Streichs und in die Tiefe, wobei diese weiterhin offen bleibt. Die Bohrungen bei La Luz wurden von einer 500 Meter langen Zugangsrampe aus durchgeführt, die im Jahr 2025 errichtet wurde. Das Programm zielt darauf ab, historische Abbaustätten genauer zu definieren, um die Bergbauplanung für die Lagerstätte La Luz zu verbessern. Das Management geht davon aus, dass der Abbau der hochgradigen Lagerstätte La Luz im Jahr 2027 unter Verwendung einer Kombination aus Langloch- und Cut-and-Fill-Abbaumethoden beginnen wird.

     

    Die Bohrungen in der Terronera-Struktur liefern weiterhin hochgradige Mineralisierungen, wie insbesondere die Bohrlöcher TRU-001 und TRU-003 zeigen. Diese Ergebnisse bestätigen das Vorhandensein robuster mineralisierter Zonen mit sowohl hohen Gehalten als auch beachtlichen Mächtigkeiten und untermauern damit die Kontinuität und Qualität der Mineralisierung innerhalb des Terronera-Systems. Die Bohrungen bei Terronera erweitern die Kontinuität der mineralisierten Adern entlang des Streichs und in die Tiefe. TRU-006 ist der tiefste hochgradige Abschnitt in dieser Zone, während TRU-10 zeigt, dass sich die Struktur in die Tiefe fortsetzt. Terronera bleibt entlang des Streichs und in die Tiefe offen.

     

    Derzeit sind zwei Bohrgeräte bei Terronera im Einsatz; sie werden voraussichtlich bis Mitte des vierten Quartals die Ausdehnung der Mineralisierung entlang des Streichs und in die Tiefe weiter untersuchen. Das Programm zielt darauf ab, die Kontinuität und das potenzielle Ausdehnungsgebiet des Terronera-Adersystems weiter abzugrenzen und damit künftiges Ressourcenwachstum sowie Initiativen zur Bergbauplanung zu unterstützen.

     

    Tabelle 1. Bohrergebnisse von La Luz

     

    Bohrloch

    Struktur

    Von

    Bis

    Kernlänge

    Tatsächliche Breite

    Au

    Ag

    AgEq

    (m)

    (m)

    (m)

    (m)

    (gpt)

    (gpt)

    (gpt)

    LL-43

    La Luz

    104,10

    105,40

    1,30

    1,06

    23,92

    574

    2.607

    Einschließlich

    104,70

    105,40

    0,70

    0,57

    44,40

    1.060

    4.834

    LL-44

    La Luz

    120,10

    123,05

    2,95

    2,26

    3,84

    176

    503

    Einschließlich

    122,60

    123,05

    0,45

    0,34

    18,15

    817

    2.360

    LL-48

    La Luz

    124,85

    126,40

    1,55

    0,95

    1,08

    8

    100

    Einschließlich

    125,55

    126,40

    0,85

    0,52

    1,93

    10

    173

    LL-49

    La Luz

    77,00

    78,35

    1,35

    1,3

    3,43

    579

    871

    Einschließlich

    77,00

    78,00

    1,00

    0,93

    4,47

    741

    1.121

    LL-50

    La Luz

    78,00

    79,25

    1,25

    1,20

    0,47

    80

    120

    Einschließlich

    78,00

    78,60

    0,60

    0,57

    0,86

    123

    196

    LL-51

    La Luz

    139,10

    141,25

    2,15

    0,94

    1,99

    27

    196

    Einschließlich

    140,60

    141,25

    0,65

    0,28

    3,75

    41

    360

    LL-52

    La Luz

    151,35

    153,55

    2,20

    1,13

    15,86

    55

    1.404

    Einschließlich

    152,65

    153,55

    0,90

    0,46

    18,40

    76

    1.640

    LL-55

    La Luz

    84,50

    86,10

    1,60

    1,31

    1,66

    19

    160

    Einschließlich

    85,15

    86,10

    0,95

    0,78

    2,77

    30

    266

    LL-59

    La Luz

    135,10

    137,40

    2,30

    2,12

    7,47

    378

    1.013

    Einschließlich

    135,10

    135,85

    0,75

    0,69

    17,90

    440

    1.962

    LL-61

    La Luz

    138,00

    140,20

    2,20

    2,07

    0,65

    93

    148

    Einschließlich

    139,75

    140,20

    0,45

    0,42

    0,53

    233

    278

    LL-63

    La Luz

    155,65

    156,60

    0,95

    0,86

    0,65

    426

    481

    Einschließlich

    155,65

    156,00

    0,35

    0,32

    1,68

    1.145

    1.287

    LL-67

    La Luz

    146,80

    148,35

    1,55

    1,37

    2,01

    115

    285

    Einschließlich

    147,00

    147,65

    0,65

    0,57

    4,62

    224

    617

    LL-68

    La Luz

    180,50

    182,00

    1,50

    1,19

    1,12

    252,8

    348

    Einschließlich

    180,50

    181,50

    1,00

    0,79

    1,55

    330

    461

    LL-69

    La Luz

    204,90

    206,50

    1,60

    1,13

    0,31

    172

    198

    Einschließlich

    205,70

    206,50

    0,80

    0,57

    0,43

    243

    280

    LL-74

    La Luz

    130,00

    131,70

    1,70

    1,50

    2,41

    149,5

    354

    Einschließlich

    130,85

    131,70

    0,85

    0,75

    3,68

    104

    417

    LL-75

    La Luz

    174,55

    176,45

    1,90

    1,41

    0,36

    231

    262

    Einschließlich

    174,80

    175,60

    0,80

    0,59

    0,44

    336

    373

    LL-76

    La Luz

    234,00

    235,80

    1,80

    1,14

    0,26

    195

    218

    Einschließlich

    235,15

    235,80

    0,65

    0,41

    0,68

    512

    570

    LL-77

    La Luz

    183,85

    185,20

    1,35

    0,94

    0,81

    1.271

    1.340

    Einschließlich

    183,85

    184,45

    0,60

    0,42

    1,80

    2.830

    2.983

    LL-81

    La Luz

    145,20

    146,70

    1,50

    1,32

    0,25

    131,5

    153

    Einschließlich

    145,20

    145,95

    0,75

    0,66

    0,29

    155

    179

    LL-82

    La Luz

    120,75

    121,75

    1,00

    0,96

    0,52

    86

    129

    Einschließlich

    120,75

    121,25

    0,50

    0,48

    0,28

    131

    155

    Abkürzungen: gpt: Gramm pro Tonne; Au: Gold; Ag: Silber; m: Meter.

     

    AgEq wird unter Verwendung eines Au:Ag-Verhältnisses von 85:1 berechnet

     

    Die Bohrlöcher LL-46, LL-47, LL-54, LL-56, LL-57, LL-64, LL-70, LL-71, LL-73, LL-78, LL-79, LL-80, LL-83 und LL-84 lieferten keine nennenswerten Ergebnisse.

     

    9 Bohrlöcher (LL-42, LL-45, LL-53, LL-58, LL-60, LL-62, LL-65, LL-66 und LL-72) durchquerten historische Abbaustätten im Rahmen der Abgrenzung der La-Luz-Ader.

     

    Längsschnitt der La-Luz-Ader (überlagert auf Abbildung 10-5 des technischen Berichts gemäß NI 43-101 vom 15. Mai 2023)

     

     

    Tabelle 2. Bohrergebnisse aus Terronera

     

    Bohrloch

    Struktur

    Von

    Bis

    Kernlänge

    Tatsächliche Breite

    Au

    Ag

    AgEq

    (m)

    (m)

    (m)

    (m)

    (gpt)

    (gpt)

    (gpt)

    TRU-001

    Terronera

    121,40

    131,55

    10,15

    8,11

    1,80

    282

    435

    Einschließlich

    122,20

    123,50

    1,30

    1,04

    0,49

    1290

    1.332

    TRU-002

    Terronera

    125,80

    132,50

    6,70

    5,09

    2,07

    80

    256

    Einschließlich

    131,90

    132,50

    0,60

    0,46

    3,24

    197

    472

    TRU-003

    Terronera

    109,20

    118,60

    9,40

    5,32

    6,30

    150

    686

    Einschließlich

    110,20

    110,80

    0,60

    0,34

    12,70

    240

    1.320

    TRU-004

    Terronera

    86,40

    92,40

    6,00

    4,42

    4,05

    119

    463

    Einschließlich

    88,80

    89,90

    1,10

    0,81

    9,29

    204

    994

    TRU-005

    Terronera

    150,25

    159,50

    9,25

    4,20

    1,93

    216

    380

    Einschließlich

    151,45

    152,05

    0,60

    0,27

    1,19

    924

    1.025

    TRU-006

    Terronera

    201,70

    208,30

    6,60

    2,20

    3,10

    130

    393

    Einschließlich

    204,60

    205,40

    0,80

    0,27

    14,70

    240

    1.490

    TRU-007

    Terronera

    182,45

    187,30

    4,85

    1,82

    1,33

    99

    211

    Einschließlich

    182,45

    182,75

    0,30

    0,11

    5,02

    111

    538

    TRU-008

    Terronera

    156,50

    161,50

    5,00

    2,07

    5,50

    156

    624

    Einschließlich

    159,50

    160,25

    0,75

    0,31

    14,60

    353

    1.594

    TRU-009

    Terronera

    147,10

    155,90

    8,80

    4,20

    3,41

    89

    379

    Einschließlich

    147,90

    148,70

    0,80

    0,38

    13,50

    320

    1.468

    TRU-010

    Terronera

    208,20

    211,50

    3,30

    0,99

    0,09

    14

    21

    Abkürzungen: gpt: Gramm pro Tonne; Au: Gold; Ag: Silber; m: Meter.

     

    AgEq wird unter Verwendung eines Au:Ag-Verhältnisses von 85:1 berechnet

     

    Alle Bohrlöcher in der Terronera-Ader wurden in die Tabelle „Bohrergebnisse“ aufgenommen.

     

    Abbildung 2. Längsschnitt der Terronera-Ader (überlagert auf Abbildung 10-4 des technischen Berichts gemäß NI 43-101 vom 15. Mai 2023)

     

     

    Über Endeavour Silver

     

    Endeavour ist ein mittelgroßer Silberproduzent mit drei in Betrieb befindlichen Minen in Mexiko und Peru sowie einer soliden Pipeline an Explorationsprojekten in Mexiko, Chile und den Vereinigten Staaten. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Entdeckung, Erschließung und dem verantwortungsvollen Abbau treibt Endeavour organisches Wachstum voran und schafft nachhaltigen Wert auf seinem Weg zu einem führenden etablierten Silberproduzenten.

     

    Qualifizierte Person

     

    Dale Mah, P.Geo., Vice President Corporate Development, eine gemäß NI 43-101 qualifizierte Person, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen genehmigt.

     

    Im Laufe des Jahres 2025 wurde der Großteil der Bohrkernproben zur Probenvorbereitung an ALS Limited in Zacatecas (Mexiko) versandt und anschließend im ALS-Labor in North Vancouver analysiert; Ende 2025 wurde für die Probenvorbereitung und -analyse auf das SGS-Labor in Durango (Mexiko) umgestellt. Die Bohrkampagne 2026 wurde vollständig vom SGS-Labor analysiert. Die Standorte von ALS in Zacatecas und North Vancouver sowie das SGS-Labor sind nach ISO 9001 und/oder ISO/IEC 17025 zertifiziert.

     

    Es wurde ein Qualitätskontrollprogramm mit Referenzstandards, Leerproben und Doppelproben eingeführt, um die Integrität aller Untersuchungsergebnisse zu überwachen. Alle Proben werden in der örtlichen Außenstelle aufgeteilt und an die ALS- und/oder SGS-Labore versandt, wo sie getrocknet, zerkleinert, aufgeteilt und zu 250-Gramm-Pulverproben für die Analyse aufbereitet werden. Gold wurde mittels 30-Gramm-Feuerprobe mit abschließender Atomabsorptionsspektroskopie („AA“) bestimmt, Silber durch Aufschluss mit Königswasser und abschließender ICP-AES-/ICP-OES-Analyse; Analysen oberhalb der Nachweisgrenze erfolgten mittels Feuerprobe und gravimetrischer Auswertung.

     

    Kontaktinformationen

    Allison Pettit

    Vizepräsidentin, Investor Relations

    Tel.: (604) 685 - 9775

    E-Mail:apettit@edrsilver.com

    Website: www.edrsilver.com

     

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG

    Marc Ollinger

    info@resource-capital.ch

    www.resource-capital.ch

     

    Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

     

    Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995 sowie „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen gehören unter anderem Aussagen zu den Explorations- und Bohrplänen sowie -programmen des Unternehmens bei Terronera, zum Explorationspotenzial bei Terronera, zur Möglichkeit, die Ressourcen zu vergrößern, die Lebensdauer der Mine zu verlängern und zusätzlichen Wert auf dem gesamten Terronera-Grundstück zu erschließen, zum Bergbau bei La Luz und dem damit verbundenen Zeitplan, das Potenzial von Terronera zur Schaffung von Shareholder Value, die Möglichkeit von Mineralfunden, den Weg des Unternehmens zu einem führenden etablierten Silberproduzenten sowie den Zeitplan und die Ergebnisse verschiedener Aktivitäten. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Produktionsmengen, die Leistung oder die Erfolge von Endeavour und seiner Geschäftstätigkeit wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Änderungen der Produktions- und Kostenprognosen; die anhaltenden Auswirkungen von Inflation und Problemen in der Lieferkette auf die Wirtschaftlichkeit der Minen; Änderungen der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen und Vorschriften durch nationale und lokale Regierungen sowie politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in Peru, Kanada und Mexiko; finanzielle Risiken aufgrund der Edelmetallpreise; betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und beim Bergbau; Risiken und Gefahren der Mineralexploration, -erschließung und des Bergbaus; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Risiken bei der Erlangung der erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen; Schwankungen der Silber- und Goldpreise, Schwankungen auf den Devisenmärkten (insbesondere beim peruanischen Sol, mexikanischen Peso, chilenischen Peso, kanadischen Dollar und US-Dollar); sowie Anfechtungen der Eigentumsrechte des Unternehmens an den Liegenschaften; ebenso wie jene Faktoren, die im Abschnitt „Risikofaktoren“ des jüngsten Formulars 40F/Annual Information Form beschrieben sind, das bei der S.E.C. und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde.

     

    Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: den fortgesetzten Betrieb der Bergbaubetriebe des Unternehmens, das Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen des Marktpreises für Rohstoffe, den Betrieb der Bergbaubetriebe und die Fertigstellung der Bergbauprodukte gemäß den Erwartungen des Managements sowie das Erreichen der angegebenen Produktionsergebnisse und sonstige hierin dargelegte Annahmen und Faktoren. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse wesentlich von den erwarteten, beschriebenen, geschätzten, bewerteten oder beabsichtigten abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen oder Informationen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.


    Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:
    Englische Originalmeldung
    Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:
    Übersetzung

    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Endeavour Silver Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,50 % und einem Kurs von 7,332EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 17:25 Uhr) gehandelt.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Endeavour Silver stößt in seinem Terronera-Betrieb auf hochgradige Silber- und Goldmineralisierung KK Draft 1 - NRVancouver, Kanada – 18. Juni 2026 / IRW-Press / Endeavour Silver Corp. („Endeavour“ oder das „Unternehmen“) (TSX: EDR, NYSE: EXK) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ – freut sich, positive …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     