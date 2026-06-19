Europas Börsen schließen leichter – Hormus wieder dicht? Öl steigt, Gold fällt

Größte DAX-Gewinner waren Porsche und die Rheinmetall , während Volkswagen das Schlusslicht im Leitindex bildete. Rheinmetall -Aktien gewannen 1,8 Prozent. Der Rüstungskonzern will mit Japan einen neuen Milliardenmarkt für sich erschließen . Bei VW hingegen haben Investoren Zweifel am Erfolg des neuen Retrukturierungsplan von Konzernchef Oliver Blume, die Aktie verlor 4,6 Prozent. In der zweiten Reihe ging es für SUSS MicroTec 8,8 Prozent aufwärts. Daten aus der Asien-Lieferkette zeigen: Die Nachfrage zieht weiter an. Der heutige Freitag stand ganz im Zeichen des sogenannten Hexensabbats . Da heute Optionen und Futures auf Indizes sowie Einzelaktien ausgelaufen, kam es zeitweise zu einer erhöhten Volatilität.

Die europäischen Handelsplätze haben am Freitag mit leichten Verlusten geschlossen. Keine Impulse kommen aus den USA, wo die Märkte feiertagsbedingt geschlossen sind. Der Euro-Stoxx-50 und der Stoxx-600 verloren 0,3 beziehungsweise 0,2 Prozent. Der DAX rutschte im späten Xetra-Handel ebenfalls ins Minus und schloss bei 25.025,61 Punkten minimal leichter.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wegen des "Juneteenth"-Feiertags ruht am Freitag der Kassa-Handel in New York und auch die Anleihemärkte in Asien blieben geschlossen. Die US-Futures notierten am späten Freitagnachmittag im Minus. In den verkürzten Sitzungen am Donnerstag hatte die Wall Street freundlich geschlossen, wobei der S&P 500 um 1,1 Prozent auf 7.500,58 Zähler zulegte. Im Hintergrund sorgt jedoch die US-Notenbank Fed für Verunsicherung. Neun von 19 Notenbankern signalisierten unter dem neuen Chef Kevin Warsh die Bereitschaft für weitere Zinserhöhungen in diesem Jahr, was die Renditen der zweijährigen US-Staatsanleihen steigen ließ.

Am Rohstoffmarkt zogen die Ölpreise leicht an, nachdem berichtet wurde, dass Schiffe vom Iran an der Durchfahrt durch die Straße von Hormus gehindert wurden. Einige Seeleute auf Schiffen, die versuchten, die Wasserstraße zu passieren, gaben an, von der iranischen Marine zurückgeschickt und aufgefordert worden zu sein, eine Ausreisegenehmigung zu beantragen. Weitere Meldungen, wonach die Straße wieder komplett geschlossen sei, konnten offiziell nicht bestätigt werden. Der August-Kontrakt für die Nordseesorte Brent stieg zuletzt um 0,6 Prozent auf 80,29 US-Dollar und verzeichnet auf Wochensicht ein Minus von rund neun Prozent. US-Vizepräsident JD Vance sagte seine Reise nach Genf ab, wo heute eigentlich Gespräche mit dem Iran stattfinden sollten. Das löste Zweifel aus, ob die 60-tägigen diplomatischen Bemühungen zwischen den USA und dem Iran zu einem Atomabkommen und einem dauerhafteren Friedensabkommen führen könnten.

Der starke US-Dollar und die falkenhafte Fed-Haltung belasteten zeitgleich die Edelmetalle. Spot-Gold sank um 1,4 Prozent auf 4.152 US-Dollar pro Unze, während Goldman Sachs seine Jahresendprognose drastisch senkte. Der Gold-Terminkontrakt büßte 1,8 Prozent ein. Silber sackte an der Comex um 2,3 Prozent auf 65,24 US-Dollar ab. Am Devisenmarkt legte der Greenback spürbar zu und drückte den japanischen Yen auf ein dramatisches Tief von über 161,80 Yen je Dollar, was Spekulationen über eine baldige Intervention der japanischen Notenbank anheizt. Der Krypto-Markt mit dem Bitcoin zeigt sich im Zuge der allgemeinen Risikoaversion vor dem Wochenende etwas freundlicher und stieg zuletzt um 0,4 Prozent auf 63.160 US-Dollar.

Die asiatischen Börsen zeigten sich volatil, nachdem Zweifel an der Haltbarkeit des USA-Iran-Abkommens aufkamen. Der japanische Nikkei 225 schloss 0,3 Prozent höher, nachdem er zuvor im Frühhandel noch ein weiteres Rekordhoch markiert hatte. Südkoreas Kospi gab um 0,1 Prozent nach. Trotz dieses Rücksetzers glänzte der südkoreanische Chiphersteller SK Hynix mit einem Kursplus von zeitweise über sieben Prozent nach der Vorstellung neuer KI-Speicherchips. Der ASX 200 in Australien büßte 0,9 Prozent ein.

Die Börsen in China, Hongkong und Taiwan blieben wegen des Drachenbootfestes geschlossen, was der Region spürbar Liquidität entzog. Die allgemeine Stimmung wurde zudem durch eine MSCI-Warnung bezüglich mangelnder Markttransparenz in Indonesien belastet, woraufhin der Jakarta Composite Index seine Gewinne abgab.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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