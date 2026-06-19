Der Börsen-Tag
SDAX trotzt Börsenschwäche: Kleine Werte steigen, große Indizes wackeln
Zwischen leichten Verlusten und kräftigen Kurssprüngen: Die heutigen Bewegungen in DAX, MDAX, SDAX, TecDAX und den US-Indizes zeigen ein äußerst gemischtes Bild.
Foto: Julian Stratenschulte - dpa
Entwicklung der IndizesDie wichtigsten Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend schwächer, mit einer auffälligen Ausnahme im deutschen Nebenwertebereich. In Deutschland notiert der Leitindex DAX aktuell bei 24.990,52 Punkten und liegt mit einem Minus von 0,21 Prozent leicht im negativen Bereich. Ähnlich präsentiert sich der MDAX: Der Index der mittelgroßen Werte steht bei 32.643,47 Punkten und verliert 0,29 Prozent. Deutlich freundlicher zeigt sich dagegen der SDAX. Der Index der kleineren deutschen Unternehmen steigt um 0,84 Prozent auf 18.540,95 Punkte und setzt sich damit klar von den übrigen deutschen Indizes ab. Der TecDAX, der vor allem Technologiewerte umfasst, gibt hingegen um 0,31 Prozent nach und steht bei 3.943,56 Punkten. Auch an der Wall Street dominieren aktuell leichte Verluste. Der Dow Jones notiert bei 51.533,92 Punkten und liegt 0,18 Prozent im Minus. Der breiter gefasste S&P 500 gibt um 0,14 Prozent nach und steht bei 7.495,61 Punkten. Insgesamt zeigt sich damit ein überwiegend verhaltener Handel an den großen Aktienmärkten, wobei vor allem kleinere deutsche Werte im SDAX positiv aus dem Marktumfeld herausstechen.
DAXAirbus führte die Gewinner mit +2,63% an, gefolgt von Rheinmetall (+2,15%) und Bayer (+1,76%). Auf der Verliererseite lagen SAP (-1,89%) und MTU Aero Engines (-1,90%) leicht im Minus, während Volkswagen (VW) Vz mit -4,84% den größten Abschlag verbuchte. Die stärksten Gewinne im DAX fallen somit deutlich moderater aus als der größte Rücksetzer (Differenz zwischen Top und Flop: 7,47 Prozentpunkte).
MDAXLanxess stach mit +8,18% hervor, gefolgt von Nordex (+6,41%) und Evonik (+5,92%). Die schlechtesten Werte kamen von United Internet (-2,48%), Nemetschek (-2,66%) und AUTO1 Group (-4,90%). Die MDAX-Gewinner übertrafen die Verlierer deutlich (Abstand zwischen Best- und Schlechtestem: 13,08 Prozentpunkte).
SDAXSUESS MicroTec war Spitzenreiter mit +9,22%, SMA Solar Technology legte +6,79% zu und Energiekontor +5,81%. Im Minus dominierten GFT Technologies (-3,39%), STO (-3,59%) und Deutsche Euroshop (-6,70%). Auch hier sind die Aufschläge der Tops deutlich größer als die Verluste der Flops (Differenz 15,92 Prozentpunkte).
TecDAXIm TecDAX teilen SUESS MicroTec (+9,22%) und SMA Solar (+6,79%) die Top-Positionen mit Nordex (+6,41%). Die größten Rücksetzer kamen von Nemetschek (-2,66%), TeamViewer (-2,89%) und 1&1 (-3,20%). Tech-Werte zeigten starke Einzeltagsgewinne, während die Schwäche der Flops moderater war (Spanne 12,42 Prozentpunkte).
Dow JonesCaterpillar führte mit +3,13% vor Walt Disney (+3,00%) und Amazon (+2,90%). Auf der Verliererseite standen JPMorgan Chase (-2,47%), Johnson & Johnson (-2,48%) und IBM mit dem größten Minus von -5,05%. Die US-Bluechips zeigten moderate Gewinne, IBM sorgte jedoch für den deutlichsten Rückschlag (Abstand Caterpillar–IBM: 8,18 Prozentpunkte).
S&P 500Extreme Ausschläge im S&P 500: SanDisk Corporation (+11,54%), Corning (+11,13%) und Intel (+10,64%) bildeten die Spitze. Dem gegenüber standen Kroger (-8,43%), Cognizant Technology Solutions (A) (-10,49%) und EPAM Systems als größter Verlierer mit -12,61%. Die Spannweite zwischen Top und Flop im S&P 500 beträgt damit 24,15 Prozentpunkte und zeigt die höchste Volatilität unter den betrachteten Indizes.
Übergreifender VergleichDie größten Tagesgewinne verzeichneten SanDisk (+11,54%), gefolgt von SUESS MicroTec (+9,22%) und Lanxess (+8,18%). Die stärksten Verluste kamen von EPAM (-12,61%), Deutsche Euroshop (-6,70%) und IBM (-5,05%). Insgesamt fallen die stärksten Ausschläge im S&P 500, während DAX-Werte vergleichsweise verhaltener reagierten; in MDAX und SDAX traten dagegen sehr deutliche Gewinner auf.
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