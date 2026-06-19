Freeport-McMoRan Aktie: Kurs heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 19.06.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Freeport-McMoRan Aktie. Mit einer Performance von -3,51 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Freeport-McMoRan Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,23 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -3,51 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Freeport-McMoRan ist einer der weltweit größten börsennotierten Kupferproduzenten, zudem Gold- und Molybdänförderer. Kern sind Bergbau, Exploration und Verarbeitung, u.a. in den USA, Indonesien und Südamerika. Starke Position im Kupfermarkt, wichtige Konkurrenten: BHP, Rio Tinto, Glencore, Southern Copper. Vorteile: große, teils langfristig gesicherte Lagerstätten, Skaleneffekte, hohe Hebelwirkung auf Kupferpreis.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Freeport-McMoRan in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +23,76 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Freeport-McMoRan Aktie damit um +3,56 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +15,06 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +36,16 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

Freeport-McMoRan Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,56 % 1 Monat +15,06 % 3 Monate +23,76 % 1 Jahr +67,10 %

Informationen zur Freeport-McMoRan Aktie

Stand: 19.06.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Freeport-McMoRan Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,23 Mrd.EUR € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BHP Group, Rio Tinto und Co.

BHP Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,25 %. Rio Tinto notiert im Minus, mit -1,29 %.

Freeport-McMoRan Aktie jetzt kaufen?

Ob die Freeport-McMoRan Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Freeport-McMoRan Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.