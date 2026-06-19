JEFFERIES stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel anlässlich der Anfang August anstehenden Veröffentlichung von Umsatzzahlen von 70 auf 74 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Hold" belassen. Die Markterwartungen für das zweite Quartal spiegelten weder die bereits in der Sparte Klebstoffe ergriffenen Preismaßnahmen noch die gegenüber dem Vorjahr höhere Anzahl der Handelstage wider, schrieb David Hayes in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Im Konsumgütergeschäft dürfte der Bereich Haarpflege das Wachstum bei Preisen und Absatzmengen stützen, wenngleich bei den Haushalts- und Reinigungsprodukten weiterhin mit einer schwierigeren Vergleichsbasis und einem verschärften Wettbewerbsdruck zu rechnen sei./rob/la/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 09:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / 09:36 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,18 % und einem Kurs von 70,22EUR auf Tradegate (19. Juni 2026, 17:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 74

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



Schreibe Deinen Kommentar

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 74,00 € , was eine Steigerung von +5,38% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer