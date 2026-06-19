Michael O'Leary bleibt bis 2032 bei Ryanair-Chef

Europas größter Billigflieger Ryanair rechnet wegen des Iran-Kriegs mit deutlich steigenden Kosten im laufenden Geschäftsjahr. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende März machte Ryanair einen überraschend hohen Milliardengewinn./swe/DP/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 26,13 auf Tradegate (19. Juni 2026, 18:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um +6,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,88 %.

Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 27,00 Mrd..

Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Ryanair Holdings Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +3,33 %/+22,46 % bedeutet.