KLA Corporation - Aktie zeigt Schwäche - 19.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die KLA Corporation Aktie. Sie fällt um -2,28 % auf 222,45€. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,62 %, geht es heute bei der KLA Corporation Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

KLA Corporation ist ein führender Anbieter von Prozesskontroll- und Inspektionssystemen für die Halbleiter- und Displayfertigung. Hauptprodukte sind Metrologie-, Inspektions- und Yield-Management-Lösungen. Starke Marktstellung im High-End-Segment, hohe Wechselkosten. Wichtige Konkurrenten: Applied Materials, ASML (Metrologie), Hitachi High-Tech. USP: technologische Tiefe, breite installierte Basis, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl die KLA Corporation Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +76,24 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die KLA Corporation Aktie damit um +9,70 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +51,49 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +111,31 % gewonnen.

Während KLA Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,31 %. Damit gehört KLA Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

KLA Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,70 % 1 Monat +51,49 % 3 Monate +76,24 % 1 Jahr +200,60 %

Informationen zur KLA Corporation Aktie

Stand: 19.06.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. KLA Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 289,86 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von KLA Corporation

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,28 %. Teradyne notiert im Plus, mit +0,68 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -1,60 %.

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Ob die KLA Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KLA Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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