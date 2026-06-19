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    Michael O'Leary bleibt bis 2032 Ryanair-Chef

    Für Sie zusammengefasst
    • Chef der Ryanair Michael O'Leary bleibt bis April 2032
    • Neuer Vertrag mit moderatem Gehalt und gedeckeltem Bonus
    • Option auf zehn Millionen Aktien zu knapp 27 Euro
    WDH - Michael O'Leary bleibt bis 2032 Ryanair-Chef
    Foto: Thomas Banneyer - dpa

    (Wiederholung: Überflüssiges Wort in der Überschrift entfernt.)

    DUBLIN (dpa-AFX) - Der für seine provokanten Sprüche bekannte Chef der Fluggesellschaft Ryanair , Michael O'Leary, bleibt bis April 2032 auf seinem Posten. Der neu vereinbarte Vertrag umfasse "ein moderates Jahresgehalt sowie einen gedeckelten jährlichen Bonus", teilte das Unternehmen mit, ohne konkrete Zahlen zu nennen. Zudem erhält O'Leary Anspruch auf eine einmalige Kaufoption auf zehn Millionen Stammaktien, die unter bestimmten Bedingungen zu einem Preis von knapp 27 Euro geltend gemacht werden können.

    "Michael hat zugestimmt, die Ryanair-Gruppe zum Nutzen aller Aktionäre um weitere sechs Jahre bis April 2032 zu führen", sagte Ryanair-Chairman Stan McCarthy laut einer Mitteilung. O'Leary ist in der Vergangenheit immer wieder mit krawalligen Äußerungen aufgefallen und hat sich unter anderem einen Schlagabtausch mit dem US-Billionär Elon Musk geliefert. Den Posten als Chef der Ryanair Group hat der Manager seit 2019 inne, zuvor war er seit 1994 bereits Chef des Unternehmens Ryanair.

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    Europas größter Billigflieger Ryanair rechnet wegen des Iran-Kriegs mit deutlich steigenden Kosten im laufenden Geschäftsjahr. Im abgelaufenen Geschäftsjahr bis Ende März machte Ryanair einen überraschend hohen Milliardengewinn./swe/DP/men

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ryanair Holdings Aktie

    Die Ryanair Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 26,13 auf Tradegate (19. Juni 2026, 18:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ryanair Holdings Aktie um +6,04 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ryanair Holdings bezifferte sich zuletzt auf 27,20 Mrd..

    Ryanair Holdings zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,3900. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 29,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Ryanair Holdings Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 27,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von +3,33 %/+22,46 % bedeutet.





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