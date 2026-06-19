Marktgeflüster
Iran: Churchills Warnung an Trump und die Finanzmärkte!
heute im Fokus wieder Israel und Hisbollah, dazu das Hin und Her von Meldungen über die Straße von Hormus. Obwohl heute die Märkte wegen US-Feiertag ruhiger sind, haben wir heute gesehen, was in den nächsten Wochen immer
Ein berühmter Satz von Churchill ist eine Warnung an Trump - und auch an die in Sachen Iran überoptimistischen Finanzmärkte! Dieser Satz lautet: "Sie hatten die Wahl zwischen Krieg und Ehrverlust. Sie haben Ehrverlust gewählt und werden Krieg bekommen." Churchill sagte das 1938 nach dem Münchner Abkommen 1938 (zu Chamberlain) - und sollte Recht behalten! Auch Trump wählte die Schande - und wird sehr wahrscheinlich wieder Krieg bekommen! Vor allem, weil der Fake-Deal zentrale Fragen nicht beantwortet - heute im Fokus wieder Israel und Hisbollah, dazu das Hin und Her von Meldungen über die Straße von Hormus. Obwohl heute die Märkte wegen US-Feiertag ruhiger sind, haben wir heute gesehen, was in den nächsten Wochen immer wieder passieren wird: der Iran-Konflikt ist noch lange nicht vorbei!
Hinweise aus Video:
1. Webinar mit Andre Stagge und Markus Fugmann, Dienstag, 23.06. 19Uhr (Werbung):
Hier anmelden https://www.andre-stagge.de/finanzmarktwelt
2. Warum das Iran-USA-Memorandum ein Ablenkungsmanöver ist
Das Video "Iran: Churchills Warnung an Trump und die Finanzmärkte!" sehen Sie hier..