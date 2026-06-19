Ein berühmter Satz von Churchill ist eine Warnung an Trump - und auch an die in Sachen Iran überoptimistischen Finanzmärkte! Dieser Satz lautet: "Sie hatten die Wahl zwischen Krieg und Ehrverlust. Sie haben Ehrverlust gewählt und werden Krieg bekommen." Churchill sagte das 1938 nach dem Münchner Abkommen 1938 (zu Chamberlain) - und sollte Recht behalten! Auch Trump wählte die Schande - und wird sehr wahrscheinlich wieder Krieg bekommen! Vor allem, weil der Fake-Deal zentrale Fragen nicht beantwortet - heute im Fokus wieder Israel und Hisbollah, dazu das Hin und Her von Meldungen über die Straße von Hormus. Obwohl heute die Märkte wegen US-Feiertag ruhiger sind, haben wir heute gesehen, was in den nächsten Wochen immer wieder passieren wird: der Iran-Konflikt ist noch lange nicht vorbei!

Hinweise aus Video:

1. Webinar mit Andre Stagge und Markus Fugmann, Dienstag, 23.06. 19Uhr (Werbung):

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2. Warum das Iran-USA-Memorandum ein Ablenkungsmanöver ist

Das Video "Iran: Churchills Warnung an Trump und die Finanzmärkte!" sehen Sie hier..