Newmont Corporation Aktie crasht -4,63 % - 19.06.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die Newmont Corporation Aktie. Sie fällt um -4,63 % auf 86,45€. Der Kursrückgang der Newmont Corporation Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,19 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,63 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Newmont Corporation ist einer der weltweit größten Goldproduzenten, zudem Silber, Kupfer, Zink, Blei. Kerngeschäft: Exploration, Förderung und Verarbeitung von Edel- und Industriemetallen, Fokus auf politisch relativ stabilen Regionen (u.a. Nordamerika, Australien). Wichtige Konkurrenten: Barrick Gold, Agnico Eagle, AngloGold Ashanti. Stärken: Größen- und Kostenvorteile, diversifiziertes Minenportfolio, Investment-Grade-Bilanz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Newmont Corporation Verluste von -1,61 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Newmont Corporation Aktie damit um +5,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,77 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +4,41 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

Newmont Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,72 % 1 Monat -5,77 % 3 Monate -1,61 % 1 Jahr +74,15 %

Informationen zur Newmont Corporation Aktie

Stand: 19.06.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. Newmont Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 92,34 Mrd.EUR € wert.

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Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Agnico Eagle Mines und Co.

Agnico Eagle Mines, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,51 %.

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Ob die Newmont Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Newmont Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.