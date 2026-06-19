Börsen Update USA - 19.06. - Dow Jones schwach -0,31 %

Der Dow Jones steht aktuell (19:00:07) bei 51.467,32 PKT und fällt um -0,31 %.

Top-Werte: Walmart +1,18 %, Merck & Co +0,81 %, Verizon Communications +0,71 %, Caterpillar +0,59 %, Salesforce +0,48 %

Flop-Werte: Amgen -1,00 %, Cisco Systems -0,75 %, Goldman Sachs Group -0,70 %, NVIDIA -0,65 %, Johnson & Johnson -0,58 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 30.330,61 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: Thomson Reuters +2,36 %, Marvell Technology +2,21 %, Comcast (A) +1,58 %, Walmart +1,18 %, Exelon +1,15 %

Flop-Werte: KLA Corporation -2,28 %, ASML Holding NV NY -2,07 %, Lam Research -1,65 %, American Electric Power -1,42 %, Airbnb Registered (A) -1,22 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 7.483,22 PKT und fällt um -0,31 %.

Top-Werte: Target +2,28 %, Accenture Registered (A) +2,08 %, Gen Digital +1,93 %, TJX Companies +1,76 %, Qnity Electronics +1,69 %

Flop-Werte: Newmont Corporation -4,63 %, Freeport-McMoRan -3,44 %, KLA Corporation -2,28 %, Equifax -1,81 %, Lam Research -1,65 %