🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThomson Reuters AktievorwärtsNachrichten zu Thomson Reuters

    Besonders beachtet!

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Thomson Reuters Aktie legt zu - 19.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Thomson Reuters Aktie bisher um +3,17 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Thomson Reuters Aktie.

    Besonders beachtet! - Thomson Reuters Aktie legt zu - 19.06.2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Thomson Reuters Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 19.06.2026

    Die Thomson Reuters Aktie notiert aktuell bei 69,93 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,17 % zugelegt, was einem Anstieg von +2,15  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Thomson Reuters Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,67 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 69,93, mit einem Plus von +3,17 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Der Kurs der Thomson Reuters Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,45 %.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Short
    32.989,92€
    Basispreis
    23,35
    Ask
    × 11,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27.647,55€
    Basispreis
    23,61
    Ask
    × 11,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Thomson Reuters Aktie damit um -1,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,24 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Thomson Reuters -38,94 % verloren.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,30 % geändert.

    Thomson Reuters Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,51 %
    1 Monat -11,24 %
    3 Monate -16,45 %
    1 Jahr -59,85 %
    Stand: 19.06.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur Thomson Reuters Aktie

    Es gibt 436 Mio. Thomson Reuters Aktien. Damit ist das Unternehmen 29,92 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update USA - 19.06. - Dow Jones schwach -0,31 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Börsenstart USA - 19.06. - Dow Jones schwach -0,26 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Thomson Reuters Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Thomson Reuters Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Thomson Reuters Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Thomson Reuters

    -0,58 %
    -3,16 %
    -2,88 %
    -17,23 %
    -59,62 %
    -44,07 %
    -18,83 %
    +81,88 %
    +86,89 %
    ISIN:CA8849038812WKN:A426HV
    Thomson Reuters direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Thomson Reuters Aktie legt zu - 19.06.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Thomson Reuters Aktie bisher um +3,17 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Thomson Reuters Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     