Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 19.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 19.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Newmont Corporation
Tagesperformance: -4,42 %
Tagesperformance: -4,42 %
Platz 1
Performance 1M: -5,77 %
Performance 1M: -5,77 %
Qnity Electronics
Tagesperformance: +2,70 %
Tagesperformance: +2,70 %
Platz 2
Performance 1M: +21,48 %
Performance 1M: +21,48 %
HP
Tagesperformance: +2,66 %
Tagesperformance: +2,66 %
Platz 3
Performance 1M: +14,45 %
Performance 1M: +14,45 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: -2,52 %
Tagesperformance: -2,52 %
Platz 4
Performance 1M: +15,06 %
Performance 1M: +15,06 %
Target
Tagesperformance: +2,28 %
Tagesperformance: +2,28 %
Platz 5
Performance 1M: +7,54 %
Performance 1M: +7,54 %
KLA Corporation
Tagesperformance: -2,28 %
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 6
Performance 1M: +51,49 %
Performance 1M: +51,49 %
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