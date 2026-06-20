Vom Twitter-Debakel zum SpaceX-Jackpot: Musks Investoren jubeln doch noch

Die Ausgangslage war ein Debakel. Als Musk Twitter 2022 für 44 Milliarden US-Dollar kaufte, brachten Co-Investoren rund 7 Milliarden mit, darunter Ellison mit einer Milliarde, Prinz Al-Waleed bin Talal mit Altanteilen im Wert von 1,9 Milliarden US-Dollar und der katarische Staatsfonds steuerte 375 Millionen US-Dollar bei.

Manche Investments brauchen einen ziemlichen Umweg, bis sie sich auszahlen. Das von Larry Ellison und saudischen Geldgebern in Twitter ist so eines. Mit dem Börsengang von SpaceX vergangene Woche, dem größten IPO der Geschichte, wurden aus Verlusten eines umstrittenen Übernahmedeals Milliardengewinne, zumindest auf dem Papier.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Wochen später, beim WM-Finale in Katar, saßen diese Geldgeber mit Musk auf der Ehrentribüne und sahen zu, wie ihr Investment zerfiel. Werbekunden wie Volkswagen und Pfizer waren längst abgesprungen. Nur Stunden nach dem Spiel startete Musk seine berühmte Rücktritts-Umfrage, Ergebnis des Drucks aus der katarischen Loge, wie Insider später berichteten.

Der Rest ist clevere Konzernarchitektur. Ende März 2025 übernahm Musks KI-Firma xAI die Betreibergesellschaft von X, deutlich über deren damaligem Marktwert bewertet. Die Investoren tauschten X-Anteile gegen xAI-Aktien. Im Februar 2026 folgte der nächste Schritt: SpaceX schluckte xAI komplett. Aus Twitter-Anteilseignern wurden SpaceX-Aktionäre.

Zum aktuellen SpaceX-Kurs von 185 US-Dollar kommt SpaceX auf eine Marktkapitalisierung von rund 2,44 Billionen Dollar. Ellison hält etwa 0,15 Prozent, macht gut 2,7 Milliarden US-Dollar. Bin Talals Kingdom Holding kommt auf 0,34 Prozent, seine Privatanteile auf weitere 0,28 Prozent, zusammen knapp 12 Milliarden US-Dollar.

Bin Talal ist übrigens ein Cousin von Kronprinz Mohammed bin Salman, was die Sache politisch heikler macht: SpaceX betreibt mit Starlink und Starshield kritische Infrastruktur für US-Militär und Geheimdienste, Golfstaaten als Großaktionäre sorgen in Washington für Stirnrunzeln, auch wenn Musk über seine Stimmrechtsmehrheit jede Kontrolle behält.

Allerdings kommen die Twitter-Investoren noch nicht ran an ihre SpaceX-Gewinne. Der Musk-Konzern hat die übliche starre 180-Tage-Sperrfrist durch ein kleinteilig gestaffeltes Modell ersetzt: Ab 70 Tagen nach Prospektdatum werden in mehreren Schritten kleine Pakete frei, eine größere Tranche folgt rund um die Quartalszahlen. Die Twitter-Alt-Investoren können also frühestens ab Spätsommer in kleinen Dosen verkaufen, der Großteil bleibt bis weit ins Jahr 2027 gesperrt.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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