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    Onco-Innovations stellt 300 g pharmazeutischen Wirkstoff für die Skalierung von ONC010 zur Unterstützung der für die IND-Zulassung erforderlichen Entwicklung her

    Onco-Innovations stellt 300 g pharmazeutischen Wirkstoff für die Skalierung von ONC010 zur Unterstützung der für die IND-Zulassung erforderlichen Entwicklung her
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    Ernennung von Herrn Dave Antony zum CFO

     

    Vancouver, Kanada – 19. Juni 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) gab die erfolgreiche Herstellung einer skalierten 300-Gramm-Charge von A83B4C63, dem pharmazeutischen Wirkstoff (Active Pharmaceutical Ingredient, „API“), bekannt, der dem firmeneigenen Arzneimittelkandidaten ONC010 (die „PNKP-Inhibitor-Technologie“) zugrunde liegt.

     

    Die abgeschlossene skalierte 300-g-Charge ist Teil des Programms zur Prozessoptimierung und Zwischenprodukt-Skalierung von Dalton Pharma Services und folgt auf den erfolgreichen Abschluss der Prozessentwicklungsaktivitäten sowie mehrerer Kampagnen zur Zwischenprodukt-Skalierung. Das Programm wurde entwickelt, um die Reproduzierbarkeit der Herstellung zu demonstrieren, die Skalierbarkeit des synthetischen Prozesses zu etablieren und ausreichend Material zu generieren, um die laufenden für die IND-Zulassung erforderlichen Aktivitäten zu unterstützen.

     

    Wichtig ist zu erwähnen, dass die abgeschlossene Charge einer umfassenden Qualitätskontrolle sowie einer Bewertung des Analysezertifikats („Certificate of Analysis“, CoA) unterzogen wurde. Analytische Prüfungen bestätigten, dass der API einen Reinheitsgrad von etwa 99,3 % erreichte, während die Untersuchung auf Restlösungsmittel keine nachweisbaren Mengen ergab. Dies ist ein wichtiger Herstellungs- und Qualitätssicherungsmeilenstein im Rahmen des ONC010-Programms. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Ergebnisse einen überzeugenden Beleg dafür liefern, dass mit dem Herstellungsverfahren für A83B4C63 hochreines Wirkstoffmaterial in zunehmend relevanteren Entwicklungsmaßstäben zuverlässig hergestellt werden kann, wobei gleichzeitig die strengen Qualitätsanforderungen erfüllt werden, die für künftige klinische Entwicklungsaktivitäten erforderlich sind.

     

    Mit der erfolgreichen Skalierung auf 300 g A83B4C63 konnte ein weiterer bedeutender Herstellungsmeilenstein im Rahmen des ONC010-Programms erreicht werden. Nicht nur konnten wird den API erfolgreich im Maßstab von 300 Gramm herstellen, sondern das resultierende Material ergab auch nach einer strengen Qualitätskontrolle eine Reinheit von etwa 99,3 % ohne nachweisbare Lösungsmittelrückstände, so Thomas O‘Shaughnessy, Chief Executive Officer von Onco-Innovations.

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