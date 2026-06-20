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    Plaid Technologies gibt Ernennung von Interims-Chief Executive Officer bekannt

    Plaid Technologies gibt Ernennung von Interims-Chief Executive Officer bekannt

    Vancouver, BC – 19. Juni 2026 / IRW-Press / Plaid Technologies Inc. (CSE: STIF) (OTC: STIFF) (FWB: 5QX0) („Plaid“ oder das „Unternehmen“), ein kanadisches Unternehmen für fortgeschrittene Materialien, freut sich, die Ernennung von Herrn Paul Hughes zum Interims-Chief Executive Officer („Interims-CEO“) mit Wirkung vom 19. Juni 2026 bekannt zu geben. Gleichzeitig trat Herr Guy Bourgeois als Chief Executive Officer zurück und übernahm die Rolle des Chairman des Board of Directors. Herr Bourgeois wird auch in seiner Eigenschaft als Chairman eine wichtige Rolle bei der strategischen Ausrichtung des Unternehmens spielen.

     

    Herr Hughes ist ein Serienunternehmer und Führungskraft im gehobenen Management mit über 25 Jahren Erfahrung im Aufbau und der Skalierung von Unternehmen in den Bereichen Deep Tech, saubere Energie, Industrietechnologie und erneuerbare Energien. Als Gründer von Shift Clean Energy baute er das Unternehmen von einem Zwei-Personen-Start-up zu einem globalen Unternehmen mit 97 Mitarbeitern aus, beschaffte Eigenkapital in Höhe von über 60 Millionen $, gewann Fortune-100-Kunden und ging mehr als 30 strategische Partnerschaften in 26 Ländern ein und führte das Unternehmen schließlich zu einem erfolgreichen Unternehmensverkauf. Er verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Stabilisierung und Skalierung von Technologieunternehmen, unter anderem in den Bereichen SaaS, Energy-as-a-Service sowie Bergbau- und Energietechnologie, sowie über fundierte Fachkenntnisse in den Bereichen Sanierungen, Restrukturierungen und der Wiederherstellung des Unternehmenswerts und umfangreiche Erfahrung im Vorstand und in der Unternehmensführung als CEO und Chairman in Kanada, im Vereinigten Königreich, Australien, Dänemark und den USA.

     

    Das Board freut sich, Paul bei Plaid Technologies begrüßen zu dürfen. Dank seiner außergewöhnlich umfassenden Erfahrung in den Bereichen operatives Geschäft, Finanzen und Unternehmensführung ist er bestens geeignet, das Unternehmen durch diese wichtige Phase seiner Entwicklung zu führen, und wir freuen uns auf die Führungsstärke und die Dynamik, die seine Ernennung mit sich bringen wird“, sagte Guy Bourgeois, Chairman des Boards.

     

    Aktienoptionen

     

    Im Zusammenhang mit der Ernennung von Herrn Hughes hat das Unternehmen 100.000 Aktienoptionen („Aktienoptionen“) gemäß dem Omnibus Long-Term Incentive Plan des Unternehmens (geändert und angepasst) (der „Plan“) zu einem Ausübungspreis von 0,35 $ pro Stammaktie gewährt. Die Aktienoptionen werden am Tag, der neunzig (90) Kalendertage nach dem Zuteilungsdatum liegt, vollständig unverfallbar und verfallen vier (4) Jahre nach dem Zuteilungsdatum.

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